奧運最大獎牌庫！郭婞淳領軍再戰巴黎　舉重後台大鬥法奪牌關鍵曝

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舉重3姝再戰五環殿堂 獎牌顏色取決心理素質
今（21）日國訓中心媒體日，舉重隊教練林敬能在接受採訪時表示：「今年巴黎奧運我們的目標就是站上頒獎台，獎牌的顏色則取決於教練和選手的心理素質，以及當下的策略執行。」
上屆東京奧運陳玟卉奪得女子64公斤級銅牌，因應巴黎奧運量級縮減，她改戰71公斤級，將迎來生涯第二次奧運，目標連兩屆登上頒獎台。今年4月的泰國世界盃，陳玟卉以抓舉105公斤、挺舉141公斤、總和246公斤獲得第4名。
至於女子49公斤級的方莞靈在東京奧運初登場獲第4名。她在泰國世界盃以總和192公斤打破個人最佳成績，成功擠進奧運積分榜前10名。本屆巴黎奧運方莞靈力拚奪牌將充滿挑戰，對手有中國好手侯志慧，她是女子49公斤抓舉紀錄保持人（96公斤），且總和217公斤領先其他選手。
目前方莞靈正在澳洲訓練，林敬能表示：「方莞靈上屆拿第4名，今年的目標是更進一步。陳玟卉也在積極備戰中，平時訓練至關重要，特別是今年量級縮減成五個級別，A組選手至少要面對奧運金牌得主及各洲際冠軍，競爭非常激烈。」
舉重後台教練大鬥法 林敬能揭奪牌關鍵
林敬能指出，在舉重比賽中，戰術的運用非常重要，尤其是開把重量。「如果開把重量較重，能給對手施加壓力，但選手如果沒舉起來，反而會給對手操作的空間。開把重量過輕雖然能順利完成，但對對手不會造成壓力，所以這非常考驗教練的智慧。」
雖然舉重看似個人項目，但選手能否完全發揮實力，需要3名教練的配合。林敬能表示：「一個教練觀察自家選手的動作，另一個教練負責觀察對手的動態，還有一名教練緊盯紀錄台加重量的情況，3名教練的完整配合，才能創造最佳成績。」
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