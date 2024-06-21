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奧運最大獎牌庫！郭婞淳領軍再戰巴黎　舉重後台大鬥法奪牌關鍵曝

▲台灣舉重女神郭婞淳領軍方莞靈、陳玟卉出征巴黎奧運，捍衛中華隊奧運最大獎牌庫。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣舉重女神郭婞淳領軍方莞靈、陳玟卉出征巴黎奧運，捍衛中華隊奧運最大獎牌庫。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/高雄報導

2024年巴黎奧運舉重項目縮減為10個量級，中華女子舉重隊取得3人滿額席次，分別是49公斤級方莞靈、59公斤級郭婞淳，以及71公斤級陳玟卉，台灣「舉重3姝」再戰五環殿堂，但本屆競爭激烈程度更甚以往，教練林敬能評估自家選手奪牌希望，強調中華隊目標就是站上頒獎台，獎牌顏色取決於教練及選手自身的心理素質。

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舉重是目前中華代表團唯一能在奧運拿到雙位數獎牌的項目，至今累計4金2銀4銅，4面金牌也是各項目最多，從2008年北京奧運開始，台灣舉重選手已經連續4屆奧運都能站上頒獎台，而且10面舉重獎牌當中，有9面來自於女子選手，包括陳葦綾、許淑淨、郭婞淳都拿過金牌。

舉重3姝再戰五環殿堂　獎牌顏色取決心理素質

今（21）日國訓中心媒體日，舉重隊教練林敬能在接受採訪時表示：「今年巴黎奧運我們的目標就是站上頒獎台，獎牌的顏色則取決於教練和選手的心理素質，以及當下的策略執行。」

上屆東京奧運陳玟卉奪得女子64公斤級銅牌，因應巴黎奧運量級縮減，她改戰71公斤級，將迎來生涯第二次奧運，目標連兩屆登上頒獎台。今年4月的泰國世界盃，陳玟卉以抓舉105公斤、挺舉141公斤、總和246公斤獲得第4名。

至於女子49公斤級的方莞靈在東京奧運初登場獲第4名。她在泰國世界盃以總和192公斤打破個人最佳成績，成功擠進奧運積分榜前10名。本屆巴黎奧運方莞靈力拚奪牌將充滿挑戰，對手有中國好手侯志慧，她是女子49公斤抓舉紀錄保持人（96公斤），且總和217公斤領先其他選手。

目前方莞靈正在澳洲訓練，林敬能表示：「方莞靈上屆拿第4名，今年的目標是更進一步。陳玟卉也在積極備戰中，平時訓練至關重要，特別是今年量級縮減成五個級別，A組選手至少要面對奧運金牌得主及各洲際冠軍，競爭非常激烈。」

舉重後台教練大鬥法　林敬能揭奪牌關鍵

林敬能指出，在舉重比賽中，戰術的運用非常重要，尤其是開把重量。「如果開把重量較重，能給對手施加壓力，但選手如果沒舉起來，反而會給對手操作的空間。開把重量過輕雖然能順利完成，但對對手不會造成壓力，所以這非常考驗教練的智慧。」

雖然舉重看似個人項目，但選手能否完全發揮實力，需要3名教練的配合。林敬能表示：「一個教練觀察自家選手的動作，另一個教練負責觀察對手的動態，還有一名教練緊盯紀錄台加重量的情況，3名教練的完整配合，才能創造最佳成績。」

▲台灣舉重奧運銅牌女將陳玟卉連兩屆征戰五環殿堂，期待為台灣爭金奪銀。（圖／NOWnews資料照）
▲台灣舉重奧運銅牌女將陳玟卉連兩屆征戰五環殿堂，期待為台灣爭金奪銀。（圖／NOWnews資料照）

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