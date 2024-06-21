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賀軍翔捲性醜聞慘被換角！製作方被騙發聲：違背合作誠信

▲賀軍翔被控涉嫌妨害性自主形象大傷，新戲慘被換角，製作方正式發出聲明。（圖／賀軍翔臉書）
▲賀軍翔被控涉嫌妨害性自主形象大傷，新戲慘被換角，製作方正式發出聲明。（圖／賀軍翔臉書）

記者林奕如／台北報導

賀軍翔因《不夠善良的我們》事業又翻紅，但5月24日爆出被指控涉嫌妨害性自主，遭檢方搜索住家、查扣手機，賀軍翔隨即否認，並強調「並未與任何第三人有任何踰矩行為」，但此事已經影響形象，他參與公視新戲《郵票與舒芙蕾》也受到波及，製作方時創影業今（21）日發出聲明，「賀軍翔先生所涉案件在本劇開鏡前即已發生，違背雙方合作誠信，本公司不得不做出換角決定，並將立即尋找合適人選。」

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▲ 賀軍翔被換角。（圖／翻攝時創影業臉書）
▲ 賀軍翔新戲《郵票與舒芙蕾》被換角，製作方發出聲明。（圖／翻攝時創影業臉書）
時創影業回應，賀軍翔已經有進行一小段拍攝，換角損失的金額還沒計算，「因為換新演員、重拍，也關係到演員、場景費用，目前沒有辦法估算。」至於替代演員已經有再談，現在無法透露。

製作公司對賀軍翔有不滿？時創影業表示事發後都有透過經紀人去了解狀況，但因為已經進入司法程序，能得到的內容沒有太多，「當務之急就是導演、主創按照進度拍攝，找到適合人選，這個最重要。」公視表示，尊重製作公司時創影業的決定。

【聲明稿】

有關本公司拍攝中新戲男主角賀軍翔先生遭檢調搜索一事，引發社會廣泛關注及討論，本公司第一時間基於尊重司法調查程序，期盼事件真相能盡快明朗。

然而，賀軍翔先生所涉案件在本劇開鏡前即已發生，且在明知本劇演出合約對演員相關權利義務的明確條文下，仍未告知此重要資訊。此舉不僅違背雙方合作誠信，也嚴重影響本公司信譽及對合作夥伴的承諾。

基於上述原因，本公司不得不做出換角決定，並將立即尋找合適人選，確保拍攝工作的順利進行，以保障劇組演職人員及合作夥伴的權益。

同時，本公司尊重各當事人的合法權利，不預判任何法律結果，並期盼司法調查還原真相。

時創影業股份有限公司

2024年6月21日

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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