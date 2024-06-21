賀軍翔捲性醜聞慘被換角！製作方被騙發聲：違背合作誠信

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製作公司對賀軍翔有不滿？時創影業表示事發後都有透過經紀人去了解狀況，但因為已經進入司法程序，能得到的內容沒有太多，「當務之急就是導演、主創按照進度拍攝，找到適合人選，這個最重要。」公視表示，尊重製作公司時創影業的決定。
【聲明稿】
有關本公司拍攝中新戲男主角賀軍翔先生遭檢調搜索一事，引發社會廣泛關注及討論，本公司第一時間基於尊重司法調查程序，期盼事件真相能盡快明朗。
然而，賀軍翔先生所涉案件在本劇開鏡前即已發生，且在明知本劇演出合約對演員相關權利義務的明確條文下，仍未告知此重要資訊。此舉不僅違背雙方合作誠信，也嚴重影響本公司信譽及對合作夥伴的承諾。
基於上述原因，本公司不得不做出換角決定，並將立即尋找合適人選，確保拍攝工作的順利進行，以保障劇組演職人員及合作夥伴的權益。
同時，本公司尊重各當事人的合法權利，不預判任何法律結果，並期盼司法調查還原真相。
時創影業股份有限公司
2024年6月21日
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110