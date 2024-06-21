峇里島猴子搶手機！留下一堆自拍照 正妹狂追45分鐘拿回手機
印尼峇里島的猴子是遊客喜愛拍照互動的對象，然而長期與人相處使得牠們變得十分聰明，有時靠近人類不只為了食物。一隻峇里島的猴子搶奪女子手機，即便女子想用食物跟牠交換，牠也完全不領情，執意搶走手機讓女子追著牠跑45分鐘。
國際中心賴正琳／綜合報導
綜合外國媒體報導，來自美國維吉尼亞州的艾希莉（Ashley Hoak）和朋友莎賓娜（Sabrina Weibel）到印尼峇里島玩，峇里島有許多能跟野生獼猴互動的自然棲地，兩人去的烏魯瓦圖（Uluwatu）就是其中之一。
導遊說當地的猴子十分兇橫，牠們好奇心很強，想要的不只是食物，還包括人類的眼鏡、帽子、相機、手機等物品。艾希莉在和猴子互動時，就發現一隻猴子一直盯着她看，兩人很擔心會被猴子傷害，所以不敢輕舉妄動，手機也就這樣被猴子搶走。
她們開始沿路一直追着這隻猴子想把手機拿回來，不過猴子非常聰明，不但拿出手機自拍影片紀錄，還跑進樹林深處。艾希莉和莎賓娜一度要靠iPhone的「尋找我的iPhone」功能才能追蹤手機下落，幸好緊追猴子45分鐘後，在一塊空地上找到猴子玩膩丟在地上的手機。
莎賓娜說，後來她將猴子自拍的影片傳給朋友，大家看到猴子拍的影片都覺得很有趣；她自己則是覺得受夠了，短期內不想再跟任何猴子互動。艾希莉則覺得這段經歷非常特別，直說猴子拍下的影片讓她們哈哈大笑。