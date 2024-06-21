嘆世界最遠距離是這！卓榮泰：盼兩院記取經驗、將再向韓國瑜請益
立法院會今（21）日否決國會職權修法覆議案，行政院長卓榮泰受訪時感嘆，或許全世界最遠的距離，就是國會裡面、從質詢臺到備詢臺的距離，之後他會再次向立法院長韓國瑜請益，盼行政立法兩院能記取這次經驗、繼續努力。
記者陳佩君／台北報導
卓榮泰下午至桃園國際機場視察第三航廈工程進度，對於覆議案被否決一事，卓榮泰說，雖然他一直都抱著很審慎樂觀的態度，但心裡也知道，或許全世界最遠的距離，就是在國會裡面，從質詢臺到備詢臺的這個距離，經過多方的努力跟兩天的交流，仍然沒有辦法說服國會裡面多數委員能夠支持這個覆議案，「我們當然感到還必須更加地努力」。
卓榮泰提到，他之後會向韓國瑜再一次地請益，希望共同記取這次的經驗，給社會帶來一個什麼樣的印象；他期盼，未來國會繼續通過的每一條法律、每一個法案，都應該經過實質的審查，透過民主的程序，讓所有的正反意見能夠充分地表達，而且產生的結果也絕絕對對要符合整個民主的程序，這樣在行政院依法行政的目標上面，才會覺得沒有窒礙難行之處。
卓榮泰說，希望行政、立法兩院能夠記取這一次共同所得到的經驗，繼續地努力，雙方為人民多多地設想，這兩法案牽連很多跟憲政秩序、憲政設計相違背之處，未來他還是會再透過院內大家共同的商議，尋求憲法上給予行政機關、憲政機關應該有的救濟。