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電子投票股東創新高！中鋼緊急追訂紀念品　發放期間順延至這3天

▲中鋼公司股東會紀念品「砧心有您」深受股東們喜愛，電子投票的股東發放期間順延到9月24日至9月26日。(圖／記者黃守作攝)
▲中鋼公司股東會紀念品「砧心有您」深受股東們喜愛，電子投票的股東發放期間順延到9月24日至9月26日。(圖／記者黃守作攝)

記者林莞茜／綜合報導

中鋼公司日前於高雄舉行2024年股東常會，今年的股東會紀念品「砧心有您」抗菌多功能不鏽鋼砧板組，深受129萬名股東們喜愛，由於持股未滿1張的零股股東也能領，中鋼也已緊急追加訂製紀念品發放數量。中鋼今（21）日提醒，採電子投票的股東人數創下新高，電子投票股東會紀念品發放期間，將從原訂6月26日至6月28日順延到9月24日至9月26日。

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中鋼表示，採電子投票的股東，請於9月24日至9月26日攜帶出席通知書、身分證明文件或列印「股東會電子投票平台——股東e票通」網頁的「議案表決情形」頁面全頁（三項文件擇一），前往股務代理機構凱基證券股務代理部領取今年股東會紀念品。而領取地點分別為台北市重慶南路一段2號5樓；02-23892999和高雄市苓雅區中正二路74號12樓之1；07-2238792，股東們需自行領取，中鋼未提供郵寄服務。

▲中鋼公司今(113)年度股東會紀念品為不鏽鋼砧板組。(圖／中鋼公司提供)
▲中鋼公司今(113)年度股東會紀念品為不鏽鋼砧板組。(圖／中鋼公司提供)
中鋼今年股東會紀念品送出「砧心有您」抗菌多功能不鏽鋼砧板組，採用不鏽鋼及PP塑料雙砧板組合，304抗菌不鏽鋼及食品級PP塑料製成，溫度-10°C至110°C食材都可使用。同時，砧板表面用六邊形格紋設計，方便固定食材，在刀切過程不易滑動，強調是戶內外皆可使用的生活良品。

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