看準暑假出國商機 台中國際夏季旅展暑假前壓軸登場

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在「台中直飛」部分，燦星旅遊與虎航於7月1日起推出台中直飛日韓一線城市的獨家產品，祭出相當吸睛高CP價格，如日本東京/名古屋/高松5日遊，最低18,900起(第二人最高折2,000)；樂遊釜山4日11,900起(第二人最高折5,000)。易飛旅遊則推出香港機加酒3日10,688起(加贈網卡&交通卡)。各家卯全力提供中台灣旅客最方便又多元選擇，出國不必再跑桃園，台中直飛省時又便利。
五福旅行社也針對七、八月暑假期間推出多種產品大促銷，以日本親子旅遊團為例，不管是東京或大阪線，都是第2人最多便宜一萬元，郵輪部份也是同一間房，第2人最多便宜一萬元。至於韓國旅遊團部份，第2人最多便宜8千元巷，最便宜行程一人約為1萬900元。
至於暑假後，五福旅行社超前部署，現場大促銷「越捷直飛」有東方馬爾地夫之稱的越南芽莊之旅，預計9月10日包機從桃園直飛，原價2萬8900元，旅展四天期間，一人便宜6000元。芽莊是新開發旅遊線，光是高爾夫球場就有六座，風景宜人，海鮮吃到飽，是很值得旅遊的選項。
主辦單位今年除力邀多家知名指標旅行社參展外，更與業者聯手規劃五大出國旅遊主題，分別有「台中直飛玩樂拚速度」、「暑假精選世界親子樂園GO」、「國內外海島瘋夏天」、「國際郵輪假期」、「秋季早鳥賞楓行」及「經典長程線」等豐富旅遊產品，限定旅展期間大促銷，最高出國再減一萬。