高雄知名行人地獄！路人走斑馬線「機車群猛鑽」 驚險畫面冒冷汗
台灣民眾曾因「行人地獄」交通議題吵得沸沸揚揚，去年《道路交通管理處罰條例》修法三讀通過，汽機車規定必須暫停禮讓行人先通過斑馬線，並保持安全距離，否則最高可處6000元罰鍰，但許多用路人貌似尚未習慣。就有一名網友日前曬出行車紀錄器片段，曝光高雄市苓雅區「知名行人地獄」誇張景象，一名女路人過馬路全程相當驚險，身邊全是機車呼嘯而過，畫面一出立即引起熱議。
記者賴禹妡／綜合報導
該名網友昨日在臉書社團「爆料公社二社」中發文，他指出高雄中正路五福路口是知名行人地獄，即使對面就是警察局，但交通問題依舊沒有改善。只見原PO曬出的行車紀錄影片中，一名女行人正在走過斑馬線，身邊卻都是機車呼嘯而過，沒有駕駛願意停下來禮讓，整段行經馬路的過程都十分驚險，畫面曝光引起熱議。
原PO坦言，現場行人號誌就是綠燈，過個馬路卻還是淪為行人地獄，他已經向相關單位反應過許多次，之前僅得到「已提早九秒讓行人過」的回覆，「我已經懶得再丟一次市長信箱了。」
對此，轄區苓雅分局回應，未接獲與此案有關的交通違規報案或檢舉，但檢視影片確實發現多部機車於6月19日下午5點47分許，在中正一路、五福一路口見到路人行經行人穿越道，不暫停讓行人先行通過之行為，明顯違反《道路交通管理處罰條例》。
苓雅分局指出，目前已通知相關駕駛人到案說明。同時提醒用路人，無論是駕駛汽、機車或步行駕駛人行經行人穿越道，若沒有先暫停禮讓行人穿越通過，即違反《道路交通管理處罰條例》第44條第2項，將處新臺幣1200元以上6000元以下罰鍰。