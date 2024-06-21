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傳播科系仍夯！世新大學個申總分發率　獲雙北非醫私校第一名

▲世新大學申請入學總分發率獲得雙北非醫私校第一名，顯示傳播科系在學生心中仍有熱度。（圖／世新大學提供）
▲世新大學申請入學總分發率獲得雙北非醫私校第一名，顯示傳播科系在學生心中仍有熱度。（圖／世新大學提供）

記者林則澄／台北報導

今年度大學申請入學放榜，許多院校的文組科系遍布缺額，不過世新大學除了廣電系全數招滿，傳管系、口傳系同樣「高名額、零缺額」，另在新聞系、公廣系分發率皆超過93％，總獲分發率額勇奪非醫學類私立大學第一名，也讓各界刮目相看。

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大學甄選入學委員統計113學年度大學申請入學統一分發情況，缺額最多的院校前三名是銘傳大學、淡江大學、文化大學，不僅如此，許多大專院校的文組科系招生情況普遍不佳，足見目前社會風氣持續「重理工、輕人文」，也為高教領域帶來辦學挑戰。

不過全國66所公私立大學當中，世新大學獲核准招989名，獲分發873名，分發率88.27%，超過全台大專院校平均，大幅領先超過53間學校、多間國立大學與醫學類大學，還在競爭激烈的台北市、新北市，勇奪非醫學類私立大學第一名。

世新大學提到，校內眾多招牌學系展現分發率100％的「零缺額」優勢，像是招生名額225名的廣電系全數招滿，傳管系、口傳系等新聞傳播學院學系，同樣「高名額、零缺額」，另外新聞系、公廣系分發率皆超過93%。

世新大學校長陳清河表示，面對少子女化衝擊高教結構環境，新聞傳播學院仍能維持歷年招生佳績，證明長期位居傳播媒體教育龍頭寶座的實力難以撼動，包括管理學院的經濟學系、資訊管理學系與觀光學系等多個組別，同樣取得亮眼的招生表現，未來也會不斷翻新、優化校內各項資源設備，培育「德智兼修，手腦並用」的人才。

陳清河指出，世新大學完整落實「數位傳播貫穿各學門，數據智能結合各專業」的辦學特色，並於多年前就積極推動AI融入課程，今年領先各校設立AI內容創製中心，更以「AI深度學習、AI生成內容、AI數據分析、AI應用程式、AI倫理法律」5大哩路，加速學生擁有生成式AI的專業技能和AI即戰力，期待更多優秀學子並肩注入社會更多創新和動力。

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