雙北午後雷鳴破100次！「整片紅」籠罩住天空 12縣市雨再下1小時
午後對流旺盛，中央氣象署下午針對雙北地區發布大雷雨訊息，兇猛雷聲響了一下午，從落雷紀錄可以看到整個北台灣上空籠罩「一片紅」，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇表示，今日午後雙北因熱力作用產生密集閃電，估算有突破100次雷響，不過午後雷鳴來得快去得也快，通常在1至2小時內結束，而中央氣象署預估今日午後雨將在傍晚6至7點後停歇。
記者鍾怡婷/綜合報導
天氣風險公司氣象部經理吳聖宇表示，今日午後因熱力對流，導致雙北地區有密集閃電發生，預估雷響超過100次，不過午後雷雨來得快去得也快，雖然雷鳴發生的次數很密集，不過發生的時間不長，午後熱對流導致的天氣現象會在下午、傍晚結束。
明後天仍是類似的夏季天氣型態，午後熱對流作用發展下，各地還是要留意大雨以及雷擊發生。
中央氣象署預報員黃恩鴻表示，今（21）日落雷密集度高，尤其是雙北地區，而目前南投靠近山區仍有降雨、雷聲，預計各地一陣一陣的午後雨要直到傍晚6至7點才會結束。
目前大雨特報警戒區有基隆北海岸、臺北市、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、臺中市、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、宜蘭縣山區、花蓮縣，提醒民眾下班路上要注意。