航空業推動減碳！民航局：2025試辦國籍航空飛機首在台灣添加SAF

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民航局航站管理組長黃武強指出，為達成2050年淨零碳排目標，明年上半年於桃園機場及松山機場，由中油公司為國籍航空首次添加SAF，加速國籍航空碳排放減量。
黃武強說，明年試行計畫使用的SAF須經過國際民航組織（ICAO）授權機構認證，包含輸出國與進口國的輸油管、儲油槽、運油的郵輪及油罐車等，中油正進行進口的認證相關工作，機場也需配合相關作業，預計明年上半年將可進口第1批合格燃油。
黃武強表示，包括華航、長榮及星宇都表達在桃機或松機添加的意願，至於進口量仍在計算中。
黃武強提到，依據ICAO推動「國際航空業碳抵換及減量計畫（CORSIA）」期程，第1階段（2024年-2026年）已啟動，國際航空年總碳排放量須維持在2019年排放量的85%，如果航空公司超過減碳目標，就有碳抵換需求，未來需透過購買碳權或添加SAF來抵換，試行計畫添加的SAF經過CORSIA認證，航空公司將可直接抵減碳排放量。
黃武強說，依ICAO於2023年召開第3屆航空替代燃料會議，決議2030年使用SAF減碳量達國際空運減碳量的5%目標。民航局也遵循ICAO的決議，並參考各國推動作法，鼓勵航空公司以2030年使用5%的SAF為目標。
另外，為符合國際規範，民航局已於去年修訂公告民用航空運輸業及普通航空業管理規則，將CORSIA機制的減碳工作於國內法制化，國籍航空公司今年也首度依管理規則規定申報112年度碳排放量，目前由民航局審查中。
黃武強說，除了使用SAF外，鼓勵航空業淨零排放的作法還包括：精進航管營運操作如航路優化減少油耗、汰換舊機引進新機減少燃油消耗、加強機場營運管理相關的節能減碳工作等。（編輯：管中維）1130621