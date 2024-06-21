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航空業推動減碳！民航局：2025試辦國籍航空飛機首在台灣添加SAF

▲永續航空燃料（SAF）為航空業推動減碳重要環節，民航局航站管理組長黃武強21日指出，2025年上半年將在桃園機場及松山機場試辦由台灣中油公司為國籍航空首次添加SAF，加速國籍航空碳排放減量。中央社記者汪淑芬攝 113年6月21日
▲永續航空燃料（SAF）為航空業推動減碳重要環節，民航局航站管理組長黃武強21日指出，2025年上半年將在桃園機場及松山機場試辦由台灣中油公司為國籍航空首次添加SAF，加速國籍航空碳排放減量。中央社記者汪淑芬攝 113年6月21日

中央社

（中央社記者汪淑芬台北21日電）永續燃油（SAF）是航空業推動減碳的重要一環。交通部民用航空局今天宣布，明年試辦國籍航空的飛機首次在台灣添加SAF，由中油公司在桃園機場與松山機場提供。

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民航局在例行記者會說明，推動航空業減碳，規劃明年試辦航機添加SAF。

民航局航站管理組長黃武強指出，為達成2050年淨零碳排目標，明年上半年於桃園機場及松山機場，由中油公司為國籍航空首次添加SAF，加速國籍航空碳排放減量。

黃武強說，明年試行計畫使用的SAF須經過國際民航組織（ICAO）授權機構認證，包含輸出國與進口國的輸油管、儲油槽、運油的郵輪及油罐車等，中油正進行進口的認證相關工作，機場也需配合相關作業，預計明年上半年將可進口第1批合格燃油。

黃武強表示，包括華航、長榮及星宇都表達在桃機或松機添加的意願，至於進口量仍在計算中。

黃武強提到，依據ICAO推動「國際航空業碳抵換及減量計畫（CORSIA）」期程，第1階段（2024年-2026年）已啟動，國際航空年總碳排放量須維持在2019年排放量的85%，如果航空公司超過減碳目標，就有碳抵換需求，未來需透過購買碳權或添加SAF來抵換，試行計畫添加的SAF經過CORSIA認證，航空公司將可直接抵減碳排放量。

黃武強說，依ICAO於2023年召開第3屆航空替代燃料會議，決議2030年使用SAF減碳量達國際空運減碳量的5%目標。民航局也遵循ICAO的決議，並參考各國推動作法，鼓勵航空公司以2030年使用5%的SAF為目標。

另外，為符合國際規範，民航局已於去年修訂公告民用航空運輸業及普通航空業管理規則，將CORSIA機制的減碳工作於國內法制化，國籍航空公司今年也首度依管理規則規定申報112年度碳排放量，目前由民航局審查中。

黃武強說，除了使用SAF外，鼓勵航空業淨零排放的作法還包括：精進航管營運操作如航路優化減少油耗、汰換舊機引進新機減少燃油消耗、加強機場營運管理相關的節能減碳工作等。（編輯：管中維）1130621

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