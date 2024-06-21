冷氣打開不涼「一堆人愛補冷媒」！真相師傅全說了：同行間的秘密

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貼文曝光後，不少網友紛紛傻眼表示「....以為冷媒一直都是消耗品，沒想到竟然是不需要補的東西」、「我家之前一直補冷媒一直花錢，師傅都沒有說是鋼管腐蝕，到底花了多少冤枉錢」、「之前看到有苦主，廠商去維修冷氣，業主說原本的廠商每年都幫他們換冷媒一次收3500元....」、「良心師傅啊...有些人可能補好幾十年都不知道真相」；而世華空調也開玩笑稱「每年水電固定收入，同行間不能說的秘密」。
冷媒是什麼？冷氣不冷「直接找人補充冷媒」是錯的
事實上，冷媒又稱為製冷劑，是冷氣及一些製冷設備中不可或缺的原料之一，主要功能是吸收熱能量後，透過能量轉換成較低溫的氣體或物體。那麼冷氣不冷為何不能直接找人來補冷媒？根據小森光合冷氣清洗事務所官網就曾介紹，因為冷媒是在封閉的真空管路中循環，如果冷氣管路沒有破損的話，冷媒也就不會有耗損，因此是不需要灌冷媒的！這和世華空調師傅解釋完全一樣。
小森光合進一步解釋，「冷氣不冷就是要灌冷媒」，這句話是錯誤的觀念，當冷氣不冷時，應該先請水電行或者冷氣行師傅檢查「管線到底有沒有破裂」，接著評估是否能修補起來，否則就算灌入冷媒，還是會漏出，花的費用會像丟入大海一樣，根據目前補冷媒的行情，費用為2500元至5000元不等，長期累積下來也是不少的花費！
冷媒不是「消耗品」！良心師傅會先檢查「冷媒管是否破裂」
而綜合以上專家的說法，可以確定冷氣「冷媒不是消耗品」，其家中冷氣打開如果不涼，非常有可能是「冷媒管已經破裂」，這時候就要請師傅來進行檢修，評估是否可以修補，而不是不斷投錢補冷媒花冤枉錢，記得也要找自己信任的良心師傅來檢修，以免酷熱夏天冷氣吹不涼，還反被坑了一大筆錢。
@shihua.air冷媒是封閉系統，有漏表示管路有腐蝕破洞#世華空調 #方舟國際 #節能補助 #冷氣 #空調 #節能
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