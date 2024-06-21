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冷氣打開不涼「一堆人愛補冷媒」！真相師傅全說了：同行間的秘密

▲冷氣在夏天是必備的家電之一，最近即將迎來酷暑，不少人都已經打開爽吹。（圖/記者張嘉哲攝）
▲冷氣在夏天是必備的家電之一，最近即將迎來酷暑，不少人都已經打開爽吹。（圖/記者張嘉哲攝）

記者張嘉哲/綜合報導

炎炎夏日已經到來，緊接著暑假大家又要面臨酷暑高溫，平常在家沒事做冷氣房待上一整天絕對是必然的！不過冷氣除了清洗保養之外，也有許多人會遇到冷氣打開吹不涼的問題，老是要叫人來補冷媒，也是一筆不小的費用。而就有冷氣師傅拍片揭開「冷氣其實根本不需要補冷媒」的原因，讓大批民眾全都恍然大悟。

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「世華空調」師傅在Tik Tok拍影片表示「冷氣是封閉系統，冷氣冷媒是一輩子都不會漏掉的，一但發現有漏導致冷氣吹不涼，表示裡面的鋼管有腐蝕的情況，如果出現腐蝕的話，你再加一兩個禮拜可能就又漏掉了，等於補這裡漏那裡，像這種情況就要考慮換掉冷氣了，不要浪費那個錢去補冷媒。」

▲冷氣倒數1個月就要開工，想要夏季吹涼又省電，開工前的保養動作不能缺少！（圖/記者張嘉哲攝）
▲許多人最近打開冷氣之後，發現家中冷氣怎麼吹都不涼，經常懷疑是冷氣冷媒沒了要補充！（圖/記者張嘉哲攝）
貼文曝光後，不少網友紛紛傻眼表示「....以為冷媒一直都是消耗品，沒想到竟然是不需要補的東西」、「我家之前一直補冷媒一直花錢，師傅都沒有說是鋼管腐蝕，到底花了多少冤枉錢」、「之前看到有苦主，廠商去維修冷氣，業主說原本的廠商每年都幫他們換冷媒一次收3500元....」、「良心師傅啊...有些人可能補好幾十年都不知道真相」；而世華空調也開玩笑稱「每年水電固定收入，同行間不能說的秘密」。

冷媒是什麼？冷氣不冷「直接找人補充冷媒」是錯的

事實上，冷媒又稱為製冷劑，是冷氣及一些製冷設備中不可或缺的原料之一，主要功能是吸收熱能量後，透過能量轉換成較低溫的氣體或物體。那麼冷氣不冷為何不能直接找人來補冷媒？根據小森光合冷氣清洗事務所官網就曾介紹，因為冷媒是在封閉的真空管路中循環，如果冷氣管路沒有破損的話，冷媒也就不會有耗損，因此是不需要灌冷媒的！這和世華空調師傅解釋完全一樣。

▲富士通冷氣也是不少民眾的愛牌之一，其功能非常齊全，全機保固10年也是業界最久。（圖/冷氣空調技術討論區）
▲但其實冷氣的冷媒如果管線沒破的話，一輩子都不需要補充，需要補冷媒就是管線已經破裂或者腐蝕哦！（圖/冷氣空調技術討論區）
小森光合進一步解釋，「冷氣不冷就是要灌冷媒」，這句話是錯誤的觀念，當冷氣不冷時，應該先請水電行或者冷氣行師傅檢查「管線到底有沒有破裂」，接著評估是否能修補起來，否則就算灌入冷媒，還是會漏出，花的費用會像丟入大海一樣，根據目前補冷媒的行情，費用為2500元至5000元不等，長期累積下來也是不少的花費！

冷媒不是「消耗品」！良心師傅會先檢查「冷媒管是否破裂」

而綜合以上專家的說法，可以確定冷氣「冷媒不是消耗品」，其家中冷氣打開如果不涼，非常有可能是「冷媒管已經破裂」，這時候就要請師傅來進行檢修，評估是否可以修補，而不是不斷投錢補冷媒花冤枉錢，記得也要找自己信任的良心師傅來檢修，以免酷熱夏天冷氣吹不涼，還反被坑了一大筆錢。


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