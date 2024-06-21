繼挪威、西班牙、愛爾蘭 亞美尼亞也宣布承認巴勒斯坦國
位於歐亞交界的亞美尼亞，週五（21）透過外交部發出聲明指出，該國承認巴勒斯坦國，同時也呼籲加薩立即停火，認為支持「兩國原則」是確保巴勒斯坦人和以色列人能夠實現其合法願望的唯一途徑。
國際中心楊智傑／綜合報導
亞美尼亞外交部週五指出，「亞美尼亞共和國已加入聯合國大會決議，呼籲加薩立即停火。此外，亞美尼亞共和國真誠地關心中東地區的和平與穩定，以及猶太人和巴勒斯坦人民之間的持久和解。我們在各種國際平台上始終主張和平、全面解決巴勒斯坦問題，支持解決巴以衝突的『兩國』原則。」
該國外交部聲明也提到，「我們相信，這是確保巴勒斯坦人和以色列人能夠實現其合法願望的唯一途徑。基於上述情況，同時重申其對國際法以及平等、主權與各國人民和平共處原則的承諾，亞美尼亞共和國承認巴勒斯坦國。」
今年5月28日，挪威、愛爾蘭和西班牙政府也宣布正式承認巴勒斯坦的國家地位，愛爾蘭總理哈里斯（Simon Harris）還說，其他歐洲國家也會加入愛爾蘭、西班牙和挪威的行列，在未來數週內採取類似行動；歐盟國家斯洛維尼亞（Slovenia）國民議會6月4日也投票批准承認巴勒斯坦國地位。