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國訓與插畫師合作！捕捉奧運國手揮汗點滴　柔道男神楊勇緯好感動

▲國訓中心與插話師沈恩民的合作，推出「我們的國手之路」系列主題。（圖／國訓中心提供）
▲國訓中心與插話師沈恩民的合作，推出「我們的國手之路」系列主題。（圖／國訓中心提供）

記者路皓惟/高雄報導

國家運動訓練中心自2020年起推出的「臺灣的驕傲」刊物，記錄了國家培訓隊教練與選手的備戰歷程及國訓中心的大小事。近日，國訓中心與插畫師MINNAZOO沈恩民合作，推出「我們的國手之路」系列，其中的「柔道場篇」讓柔道男神楊勇緯直呼很感動。

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推「我們的國手之路」系列　與插畫師MINNAZOO合作

國家運動訓練中心新聞聯絡人郭玟均表示，國訓中心自2020年起推動「臺灣的驕傲」刊物，記錄台灣健兒在訓練中的點點滴滴，受到廣大教練和選手的喜愛。每期刊物發行時經常可見人手一刊，反應熱烈。

「國訓臺灣的驕傲」發行至今已近四年，執行團隊不斷發想新主題，力求用多元方式呈現運動員的力與美。國家運動訓練中心執行長龔榮堂提到，「競技體育是一門藝術，運動員的動作是力與美的結合，是美學，也是藝術。」這番話激發了團隊靈感，開始積極搜尋相關素材，進而認識了插畫師MINNAZOO沈恩民。

呈現運動員的力與美　楊勇緯忘卻訓練疲勞

沈恩民在報導中曾提及，自己也曾在創作領域中遇到撞牆期，經歷迷惘。國訓刊物執行團隊認為，邀請各領域的菁英人士分享經驗，能與競技運動的菁英互動交流，達到惺惺相惜、相互療癒的效果。因此，國訓中心開啟與沈恩民的合作，推出「我們的國手之路」系列主題。

沈恩民的插畫讓各隊教練和選手驚嘆不已。近日推出的「我們的國手之路」之「柔道場篇」中，柔道選手楊勇緯表示，「在訓練之餘看到我們被畫出來，這是一種感動，透過插畫師的眼睛，我們彷彿看到了鏡中的自己，也在欣賞作品時稍稍忘卻訓練後的疲勞。」

國訓重視全人發展教育　服務從訓練場到心裡

國訓中心長年來提供的後勤支援服務，旨在以全人化教育的精神幫助運動員更理解自己、進而更完整自己。除了正規課業輔導，國訓中心透過刊物文字報導及MINNAZOO的插畫紀錄，還提供選手口語表達、媒體應對、第二專長課程，以及生涯規劃與發展、外語教學等。針對國訓園區的自然生態，編成手冊提供選手參閱，期望台灣優秀運動員在國訓中心訓練期間，得到全方位的照顧與支持，實現身、心、靈全面成長。

▲插畫師MINNAZOO沈恩民透過畫筆捕捉奧運國手揮汗點滴，呈現運動員的力與美。（圖／國訓中心提供）
▲插畫師MINNAZOO沈恩民透過畫筆捕捉奧運國手揮汗點滴，呈現運動員的力與美。（圖／國訓中心提供）

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