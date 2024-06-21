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最猛午後雨還沒來！下週一、下週二雨區擴大　未來一週天氣搶先看

▲明（21）日天氣與今天類似，午後嚴防大雷雨，且下週一、下週二午後雷雨區擴大，各地都有機會出現雷雨。（圖／記者張志浩攝）
▲明（21）日天氣與今天類似，午後嚴防大雷雨，且下週一、下週二午後雷雨區擴大，各地都有機會出現雷雨。（圖／記者張志浩攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

明（21）日天氣與今天類似，午後嚴防大雷雨，且下週一、下週二（24日至25日）午後雷雨區擴大，各地都有機會出現雷雨，中部以北和各地山區有局部大雨機會，且雨勢會持續到下班時間，提醒民眾要注意。而南海的熱帶擾動發展，接近陸地且估會往北走，發展成颱風的機率低，若生成颱風對台灣影響也不大。

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中央氣象署預報員黃恩鴻表示，未來一週為夏季型天氣型態，受太平洋高壓影響，高溫炎熱，且午後要留意對流雷陣雨，特別是大台北和各地山區有局部大雨發生機率。下週一、下週二（24日至25日）高壓稍微東退，午後對流發展範圍更廣，中部以北和各山區有局部大雨，且降雨持續到晚上。

下週三（26日）後高壓逐漸增強，午後雷陣雨範圍縮小且減緩，中部以北、宜花和各地山區有零星短暫雷陣雨，相似的天氣型態會一直持續到下週五。

▲明（21）日天氣與今天類似，午後嚴防大雷雨，且下週一、下週二午後雷雨區擴大，各地都有機會出現雷雨。（圖／中央氣象署提供）
▲未來一週為夏季型天氣型態，受太平洋高壓影響，高溫炎熱，且午後要留意對流雷陣雨。（圖／中央氣象署提供）
溫度方面，近期各地都在攝氏33度至攝氏35度，花東縱谷會到攝氏36度以上，下週一、下週二（24日至25日）氣溫略降低，下週三後又回溫。

南海的熱帶擾動發展時機在週日到下週二，靠近陸地且往北走，發展空間有限，預估成颱風機率低，且對台灣影響不大，不過會為西南部以及恆春半島帶來長浪。

▲溫度方面，近期各地都在攝氏33度至攝氏35度，花東縱谷會到攝氏36度以上，下週一、下週二氣溫略降低。（圖／中央氣象署提供）
▲溫度方面，近期各地都在攝氏33度至攝氏35度，花東縱谷會到攝氏36度以上，下週一、下週二氣溫略降低。（圖／中央氣象署提供）

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