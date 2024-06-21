神奇改造！大谷翔平手感燙5戰4轟登上全壘打王 魔鬼藏在細節裡
大谷翔平在今（21）日對上科羅拉多落機的比賽中，敲出本季第21轟，連續5場敲安，並且連續5場都有打點，近5戰4轟，目前也以21轟獨居國聯全壘打王，近期大谷翔平也親口透露他制定的一套全新的打擊準備動作。大谷表示近期打擊前，會先將球棒放在地上與本壘板以及打擊區的線進行比對，這麼做的用意是確認自己的位置，希望避免因為這些細節而出現偏差，每一個打席後，都要進行反思與改進，然後從中學習，每天保持進步和適應球隊打線，對自己來說是最重要的事。
記者吳政紘/綜合報導
大谷翔平6月手個火燙，目前繳出2成92打擊率，7轟15分打點，OPS.386，長打率.639，對於自己的火燙手感，大谷透露就是自己的新的打擊準備動作幫了他，近期在上場打擊時大谷都會將棒放在地上與本壘板以及打擊區的線進行比對，對此他說：「不論是站的位置和打擊的姿勢，都很重要，因爲每一座球場的線粗細都不同，希望避免因爲細節而出現偏差。」
大谷全新打擊準備動作收到成效
大谷也表示狀況不好時，站的位置遠比打擊姿勢還重要，就算站在同一個位置上，以同樣的打擊姿勢準備擊球，能用同一個角度看球進壘才是最重要的。
由於Mookie Betts因傷缺陣，大谷也擔起道奇開路先鋒的大旗，對此大谷提到自己會調整自己的打擊，來適應球隊的打線配置，每一個打席後，都要進行反思與改進，然後從中學習，每天保持進步和適應球隊打線，對自己來說是最重要的事。