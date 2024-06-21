助進行低碳永續生產！產業園區管理局辦AI數位轉型節能減碳講座

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產業園區管理局高屏分局分局長游淑惠表示，隨著氣候變化的加劇，世界各國都在努力實現到2050年淨零排放的目標，我國也不例外，政府制定了應對氣候變遷的法律和淨零排放的路線圖，鼓勵企業積極參與到節能減碳的行動中，期能從推淨零、推升級、助研發等面向，協助企業掌握淨零資源，持續轉型再升級。
游淑惠說，人工智慧(AI)正在改變，並重塑整個經營模式與生產技術，企業應如何運用智慧科技，導入人工智慧優化生產製造，以實際接地氣的作法，協助企業進行低碳永續生產，做到最大限度的減少對環境負面之影響、同時也能節約能源，進而充分達到永續經營和減碳的社會責任，盼企業能擬定2050淨零排放策略，制定公司的溫室氣體減量路徑圖，逐年減少碳盤放。
會中邀請高雄科技大學教授劉東官分享4個主要議題，人工智慧與數位轉型、優化生產與管理、從數位轉型到智慧工廠，以及智慧節能減碳，他說，技術不僅可提升生產效率，也幫助企業更有效的使用能源，以減少碳排放，助力我國邁向永續發展的未來。
游淑惠表示，產業園區企業只要依照政府的規範與補助，在產業園區管理局及義守大學完整規劃及有系統轉型輔導協助下，持續推動園區產業AI&數位轉型、協助區內廠商爭取政策補助資源、推動數位人才培訓與產業升級，驅動區域發展，提升廠商競爭力，進而增加園區營運績效。