「不離不棄、堅持到底｣ 高雄少年及家事法院院長肯定毒防局
高雄少年及家事法院院長鍾宗霖今(21)日與書記官長張得水，到訪高雄市政府毒品防制局，感謝林瑩蓉局長帶領毒防局同仁與高雄少年及家事法院合作協助解決涉毒兒少問題，達成事半功倍及降低高雄市個案數成效，肯定毒防局結合民間社福團體資源，強化兒少家庭支持力的用心投入，也肯定毒防局「不離不棄、堅持到底｣的輔導精神。
記者蔡佳宏／高雄報導
林瑩蓉表示，高雄少年及家事法院在院長鍾宗霖帶領下，展現亮眼績效與創新模範，尤其鍾院長對少年及家事案件的細心觀察與暖心的到位服務，也是毒防局學習標竿，感謝鍾院長對毒防局的肯定與支持，互相合作讓藥癮者及家屬輔導工作推動順利。
鍾宗霖也參訪毒防局多元發展中心，林瑩親自介紹專為藥癮者打造的輔導環境，委請專業設計放鬆溫馨的氛圍，讓藥癮個案在接受輔導時可以自在的懇談溝通，也陳設藥癮者參加毒防局多元輔導方案的手作小物成果，鍾院長讚許感受到個案輔導的溫暖貼心巧思，希望也能複製到少年及家事法院，也分享高雄少家院推廣司法少年學習捏陶等技藝的相同輔導理念，希望帶更多司法專業人員前來毒防局交流觀摩。
因鍾宗霖即將榮調司法院少年及家事廳廳長，林瑩蓉率毒防局主管及督導們與鍾宗霖、張得水合照留念，鍾宗霖還特別獻唱一段感謝歌曲，用輕鬆詼諧的方式再次勉勵毒防局同仁「不離不棄、堅持到底」，林瑩蓉也以多元發展中心的標語「從心開始」呼應鍾院長的期勉，並期盼鍾院長在中央持續關照與支持毒防局推動的毒品防制工作，共同打造溫暖貼心的政府服務。