中國頒新規「懲治台獨」！最重處死刑 胡錫進預告：還有後續行動
中國最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部今（21）日聯合發布《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，即日起施行，替懲治「台獨」行徑提供明確指引。根據《意見》內文，分裂國家罪最重可處死刑，且即使超過20年仍可追訴。對此，前《環球時報》總編輯胡錫進表示，《意見》具有震懾力與可操作性，「肯定會還有實際行動的後續」。
記者倪浩軒/綜合報導
對於中國5部門聯合發布懲治台獨新規，胡錫進在微博發文評論表示，迅速看了《意見》全文，注意到《意見》提出了對「台獨」犯罪的具體刑期，最高刑是死刑；如果嫌犯在逃，可以發布通緝令，採取有效措施追捕歸案。
胡錫進認為，「《意見》不僅有震懾力，而且有可操作性，絕不是發個公告就完了，肯定會有後續實際行動」。
胡錫進強調，《意見》出台意味著北京懲治「台獨」頑固分子的帷幕就此拉開，「無論是最著名的『台獨』頑固分子，還是他們的積極追隨者，從此不再安全，他們將面臨被起訴和審判以及被通緝被追蹤的噩運，他們將為分裂國家和煽動分裂國家的犯罪付出代價」。
根據《央視》報導，《意見》深入貫徹習近平法治思想和新時代黨解決台灣問題的總體方略，根據《反分裂國家法》和《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國刑事訴訟法》等法律規定，對依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的總體要求、定罪量刑標準和程序規範等作出具體規定，為依法嚴懲「法理台獨」、「倚外謀獨」、「以武謀獨」等分裂行徑提供明確指引。