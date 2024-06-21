大稻埕夏日節7/17登場！每週三煙火秀「這天480秒」　5場音樂展演

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其中，8月10日適逢七夕情人節，最終場將施放長達480秒的「戀曲140」煙火秀，且擴大煙火施放面寬至700公尺以上，更為呼應臺北建城140週年，特別設計「Taipei 140」 飛字煙火，融合多種特殊造型花色煙火及大型水上爆破煙火，將帶來今夏最浪漫壯觀的七夕情人節煙火秀。
蔣萬安也說，今年活動特別打造「水岸光廊」，在大稻埕碼頭河岸(淡4-5號水門間)設置超過500公尺的燈飾，及以繁華光點設計搭配「Taipei 140」字樣大型燈飾，歡迎所有市民朋友都到大稻埕，漫步河濱、拍照打卡。另外，活動結合在地特色，包含商圈美食、歷史街區，看煙火的同時，還可到鄰近的霞海城隍廟參拜月老。
觀傳局進一步介紹，活動期間週三晚間除了有主題煙火秀外，還邀請到宝島材料行、阿橘Ahh G、王欣茹、林昱君、憂憂及公館青少年等16組各大音樂節人氣歌手接力登台；8月10日最終場更安排網路當紅超人氣歌手就以斯JOYCE、金曲入圍演唱組合Limi、民謠雙男聲樂團 Theseus 忒修斯、新世代療癒創作雙人組合南西肯恩、金曲新人入圍歌手李浩瑋Howard Lee、超人氣樂團芒果醬Mango Jump及亞洲天團玖壹壹feat.葛西瓦等11組藝人輪番開唱。
而8月3日在大稻埕永樂廣場，觀傳局還將舉辦「經典情歌演唱會」及「大稻埕商圈限定文創市集」。
觀傳局長王秋冬指出，25天的活動不僅內容相當豐富，更與大稻埕商圈70家以上在地店家合作，7月17日至8月10日間，民眾於活動期間消費滿500元，即可獲得夏日節限量的熊讚手挽袋；另只要加入「臺北市政府LINE官方帳號」及追蹤「Humas of Taipei我是台北人」FB，就有機會兌換限量100元大稻埕藍色水路優惠船票，體驗專屬臺北的河濱魅力。
此外，大稻埕創意街區發展協會也自即日起至8月21日，大稻埕商圈店家單筆消費滿500元，即享消費優惠或消費禮（由店家自行提出優惠內容）。
觀傳局提醒，為因應每週三施放煙火所吸引的人潮，將針對水門（淡3-5號）及堤外道路實施交通管制。另在管制區內，微笑單車YouBike（大稻埕碼頭站）及臺北市河濱自行車站租借站（大稻埕站）將暫停營運，請民眾多搭乘大眾運輸工具，再步行前往活動會場欣賞煙火；相關交管資訊及活動資訊可上「2024大稻埕夏日節」活動官網（按此）。
🔴大稻埕夏日節主題煙火施放:
7/17(三) 躍動臺北
【開場】以快速連發的金色閃爍煙火，模擬城市節奏與心跳。
【中場】轉入多彩煙火，象徵臺北的文化多樣性。
【特別設計】以大型扇形煙火組合，猶如風扇般不停轉動，象徵臺北的動力和活力。
【壓軸】連續升空的彩色尾煙火，代表臺北持續向前的動力。
7/24(三) 光耀稻埕
【開場】以溫暖的粉色和黃色煙火，模仿夕陽餘暉，營造浪漫氛圍。
【中場】引入水上煙火，與水面形成倒影，增加浪漫和夢幻的感覺。
【特別設計】心形和微笑臉形煙火，象徵幸福和愛。
【壓軸】大型金色流蘇煙火，代表臺北的燦爛夜空，象徵幸福的光輝。
7/31(三) 臺北星夜
【開場】以銀白色閃爍煙火，模仿繁星閃爍。
【中場】逐漸加入藍色和紫色煙火，象徵夜空和銀河。
【特別設計】煙火效果，如流星劃過夜空，象徵美好願望的實現。
【壓軸】大型閃爍煙火形成銀河系的壯觀，象徵臺北光明燦爛的未來。
8/10(六) 戀曲 140
【序幕】以紅色煙火象徵愛情的甜蜜和溫馨，慢慢昇華成愛心形狀。
【特別設計】透過金、銀色的煙火交織，演繹大稻埕的歷史文 化，飛字煙火構出『TAIPEI』及『140』的圖案，象徵臺北 140 周年的里程碑。大量愛心煙火發射模擬浪漫星河，以視覺盛宴呈現愛情的燦爛與城市的繁華，象徵在大稻埕見證下，每一段愛情故事都閃耀光芒。
【心動終章】以壯觀的煙火秀作結，數百朵煙火如浪漫煙花雨降落，每一朵都代表著一個心動瞬間。
另外，為期三天6/21（五）至6/23（日）的2024新北市河海音樂季之貢寮國際海洋音樂祭會前賽，也於今（21）日在淡水漁人舞台打頭陣演唱，爭奪前10強前進獨立樂團的夢想舞臺「海洋獨立音樂大賞」進行決賽。
今年吸引高達245組創作者報名參賽，且當中不乏知名創作樂手，經由專業評審團選出30強進入會前賽。會前賽評審團由閃靈樂團吉他手劉允墨、輕鬆玩主唱謝徐鳳玉、1976樂團鼓手林雨霖、碎紙花樂團Yuki及槍擊潑辣主唱黃子豪五人組成，其中，閃靈樂團吉他手劉允墨曾獲2009年英國搖滾雜誌Terrorizer全球最佳吉他手第七名，為亞洲樂團唯一獲選吉他手，而槍擊潑辣曾奪得2012年第十三屆海洋獨立音樂大賞【海洋之星】獎，評審團在音樂領域經驗豐富，且眼光獨到，相信能以多元觀點角度，遴選出最終10強前往海洋獨立音樂大賞最高殿堂進行決賽。