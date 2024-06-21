記得搶票！周思齊9/22大巨蛋舉辦引退賽　泫雅8/3日賽後將開唱

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中信兄弟下半季主題日從7/13-14日涼水祭開始，地點在台中洲際棒球場，8月3日舉行「K歌主題週」重磅邀請到韓國表演女王『泫雅』賽後精彩開唱。
8/13日起，中信兄弟開拔到台東，將在台東出戰富邦悍將，8/17(六)-8/18(日)舉辦火影忍者聯名主題日，並且連續2週舉辦，堪稱是下半季最盛大主題日。
此外，中信兄弟9/7(六)-9/8(日)在台中洲際棒球場將舉行「Outdoor生活祭」，也是台中洲際棒球場今年最後一個主場週。
最後9月21日、22日即將在大巨蛋舉行周思齊引退週，中信兄弟也邀請球迷為20年來周思齊堅持棒球的夢想，以及引退進場支持。
以下為中信兄弟下半季主題日：
7/13(六)-7/14(日) 夏日企劃之噗通噗通涼水祭
臺中洲際棒球場
酷熱來襲！你們期待的涼水祭這不就來了嗎！
今年涼水祭將特別由Passion Sisters化身為水槍女神們，兩日女孩們將帶來精心準備的賽前表演讓各位『噗通』一下，直擊大家的內心
再『撲通』一下，跳進各種玩水設施降溫一下！邀請球迷朋友們一起來到洲際『噗通、噗通』度過酷熱的夏天！
Get Ready！！！
⚠︎本活動為涼水主題日，購票時請留意乾溼區域如下：
乾區：內野本後A-B區、內野上層、外野全區
濕區：內野下層C-K區
8/3(六)-8/4(日) 龍角散草本喉糖「CHANNEL B」K歌主題週
臺北大巨蛋
中信兄弟首次大巨蛋K歌主題週，8/3(六)重磅邀請到韓國表演女王『泫雅』賽後精彩開唱！
兩日還有多組藝人將帶給你視覺與聽覺饗宴敬請期待！！！
還有當然少不了球迷最愛的：中信兄弟第十一屆「我不是歌手」壓軸登場，今年會是哪些球員們將於大巨蛋一展歌喉呢？
連續2日將帶給你中信兄弟最強龍角散草本喉糖「CHANNEL B」 K歌頻道！
8/13(二)-8/14(三) 來去台東玩
臺東第一棒球場
今年全新推出臺東限定一日套票！
場邊參觀賽前BP、台東美食、中信兄弟臺東限定商品！
兄弟們來到台東，帶給你不一樣的台東體驗～
8/17(六)-8/18(日) BROTHERS x NARUTO SHIPPUDEN
臺中洲際棒球場
全力出擊拿下勝利，這就是我的忍道！
8/24(六)-8/25(日) BROTHERS x NARUTO SHIPPUDEN
臺中洲際棒球場
得來不易的羈絆，超越一切的兄弟！
中信兄弟將與「 火影忍者疾風傳 」聯名舉辦主題周，連續兩周將帶來不一樣的活動及周邊商品！火影迷們敬請期待！
9/7(六)-9/8(日) Outdoor生活祭
臺中洲際棒球場
夏日Outdoor戶外露營生活體驗！
「Outdoor生活祭」來到臺中洲際棒球場感受不一樣的戶外休閒氛圍，球迷朋友們一起體驗戶外運動的樂趣吧
9/21(六)-9/22(日) The Last Together
臺北大巨蛋
無論這世界如何變化 始終堅持自己的信仰
「亞洲選球王」周思齊於今年2024球季結束後，將褪下黃金戰袍，高掛球鞋光榮引退！
9/22(日)為 周思齊引退賽 ，賽後球團也將為周思齊舉辦引退儀式。
「The Last Together」 歡迎所有棒球迷、象迷、甩迷們進場感受 周董-周思齊「我喜歡棒球」的初衷，來到臺北大巨蛋與思齊「最後一齊」，為20年職棒生涯畫下完美的結尾！
中信兄弟表示，下半季售票相關資訊近期將於「兄弟Fans Club」FB粉絲專頁公告，請密切留意相關訊息發佈。