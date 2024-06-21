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直擊／D.O.都敬秀帶2名壯壯保鑣來台了！看到粉絲「親民打招呼」

▲EXO成員D.O.（都敬秀）現身桃園機場，見到粉絲接機親民致意。（圖／讀者提供、Company Soosoo IG）
▲EXO成員D.O.（都敬秀）現身桃園機場，見到粉絲接機親民致意。（圖／讀者提供、Company Soosoo IG）

記者陳雅蘭／綜合報導

韓團EXO成員D.O.（都敬秀）將於22日、23日一連2天在天母體育館舉辦粉絲見面會，他今（21）日提早抵台做準備，晚間6點多帶著2名保鑣現身第一航廈，見到粉絲打招呼，D.O.也親民點頭回應。

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▲D.O.戴鴨舌帽、口罩相當低調，仍難掩明星光環，一秒就被粉絲認出來。（圖／讀者提供）
▲D.O.戴鴨舌帽、口罩相當低調，仍難掩明星光環，一秒就被粉絲認出來。（圖／讀者提供）
去年（2023）宣布離開「SM娛樂」的D.O.，與長期合作的SM前理事、經紀人開設新公司「Company Soosoo」，雖然自理個人合約，但他還是EXO的一員，SM表示：「與都敬秀討論後，今後EXO的活動將與SM一起進行，戲劇及個人工作將透過本公司出身的經紀人獨立設立的新公司打理。」

D.O.今天是離開「SM娛樂」後首度在台舉辦個人活動，2場票房皆開出亮眼成績，僅剩少數零星票券，可至ibon售票系統查詢。

D.O.從小就喜歡唱歌，高中曾與同學組樂隊「Heavenly Voice」並擔任主唱，更拿過「京畿道青少年歌謠祭」冠軍；在2010年成為「SM娛樂」練習生，2012年4月以團體EXO主唱身分出道；他能唱也很會演，參演的電視劇《沒關係，是愛情啊》、《百日的郎君》，電影《與神同行》、《與神同行：最終審判》、《逃出寧靜海》都大獲好評；日前韓國宣布翻拍周杰倫主演的電影《不能說的祕密》，男主角確定由D.O.擔任，預計今年上映。

▲D.O.首度在台舉辦個人見面會，開出亮眼票房。（圖／讀者提供、Company Soosoo IG）
▲D.O.首度在台舉辦個人見面會，開出亮眼票房。（圖／Company Soosoo IG）

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