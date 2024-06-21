只考慮一個晚上就同意接掌金管會主委！彭金隆：盼改善台金融市場
金管會新任主委彭金隆上任滿月，外界好奇「為何當初會點頭答應接任主委」，他今（21）日半開玩笑的以「買房」舉例，很多人年輕時不買房就是因為考慮太多，很多事考慮太多，就會做不了決定，要不要接下主委的工作，他只考慮一個晚上，最重要的人（太太）同意後，他就點頭答應了，若當初多考慮一點，就不會選擇接下主委。
記者鄭妤安/台北報導
彭金隆長年專精於保險領域，過往曾有一段長達11年的基層公務員生涯，爾後於2003年進入學界，曾擔任台銀人壽、宏泰人壽、台灣人壽獨董，以及中國人壽董事。他向媒體坦言，從學界走如政壇是人生很大的變化，幽默稱以他的資歷，若繼續留在學校，基本上根本可以橫著走，但身為一個知識分子，且在領域研究超過20年，如今有機會能為台灣金融市場做出改變，「理想是人，現實是大家的，我有理想，但也會考量大家能接受的現實。」
究竟是誰找他來擔任金管會主委，彭金隆保持低調，僅回答是「緣份」找上門。現在接任才剛滿一個月，感覺已經做了好久，每天工作量有可能相當於以前一年的工作量，雖然現在工作時間很晚，但他還是喜歡晚上回家吃晚飯，因為太太手藝很好。
過去，彭金隆在金融業界曾被譽為是「人緣王」，但當金管會主委角色和影響力較為敏感，他表示，金管會的角色是監理者，掌握了權力與關係，市場是複雜的，而監理機關是市場秩序的維護者，依法行政是未來決策的重要參考，希望能讓台灣金融市場往更好的方向改善，朝向安全與發展並進的道路，讓大家在此能充滿希望，同時兼具秩序與自律。