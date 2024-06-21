高雄超廢冷門景點！日本妹打卡1.48億芒果樹 Google評分4.8顆星
日籍正妹YouTuber「Mana」頻道擁有33.3萬訂閱數，她定居台灣多年，時常分享日常生活受到眾多觀眾喜愛。近日Mana以「日本女生嚇到！高雄超廢冷門打卡景點居然是一顆1.48億的路霸芒果樹？」為主題發布短片，開箱高雄奇特景點「路霸芒果樹」，影片曝光立即引起熱議，眾人全驚呼「第一次知道欸！整個城市都是我的芒果樹！」
記者賴禹妡／綜合報導
Mana日前在YouTube發布短影音，她在Google地圖上看到景點「路霸芒果樹」，並親自前往朝聖。她在芒果樹前驚呼「為什麼路中間有芒果樹呢？有點奇怪吧！這個真的可以嗎？而且上面有滿滿的芒果欸！」
Mana對於長在路中間的芒果樹感到十分神奇，掌鏡人則提醒Mana不要太靠近，「這一顆應該是全高雄最貴的芒果樹，1.48億！」讓Mana當場傻眼喊「是全世界最貴的芒果樹吧？摩托車也是得借過耶。」
🟡「路霸芒果樹」由來
實際查詢Google地圖，可見「路霸芒果樹」位於高雄市苓雅區民權一路91巷，總評分為4.8顆星，且累積13則評論，而芒果樹不僅只留兩條機車才能通過的距離，更貼上反光條避免交通意外。網友們表示「真的是路霸，但超級可愛，很有特色」、「適合到此一遊打卡，價值1.48億的芒果樹」、「真羨慕能有這麼高的身價」。
據悉，這顆芒果樹近20年來都種植在此處，雖然當地居民多少感到不變，盼望能夠移植到其他地方，但芒果樹樹根占地約513平方公尺，樹木、土地都屬於建商所有，建商希望市府能以6000萬元徵收，卻因價碼太高而一直無法談妥，芒果樹也得以繼續站在路中央生長。