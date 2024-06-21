中國多部聯合「懲治台獨」 中國國防部：解放軍將加強練兵
中國今（21）日大動作發布「嚴懲台獨分裂犯罪意見」，包含中國最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部等多部會宣布該《意見》，內文更稱「分裂國家罪最重可處死刑，且即使超過20年仍可追訴」；與此同時，中國國防部也在今日宣佈，「中國人民解放軍將全面加強練兵備戰，堅決粉碎一切『台獨』分裂圖謀。」
國際中心楊智傑／綜合報導
中國官媒《新華社》週五下午發表快訊，報導指出中國多部會今天聯合發布一項聲稱「嚴懲台獨分裂犯罪」法令，且自今日起實施，這份《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》當中，根據《反分裂國家法》和《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國刑事訴訟法》等法律規定，對依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的總體要求、定罪量刑標準和程序規範等作出具體規定，稱為依法嚴懲「法理台獨」、「倚外謀獨」、「以武謀獨」等分裂行徑提供明確指引。
中國商務部也在下午公告，自本（6）月23日起，針對原產於台灣、韓國和美國的進口苯乙烯繼續徵收反傾銷稅，台灣企業適用稅率維持在3.8％至4.2％，實施期限為5年。
而中國國防部也隨即也稱，解放軍將全面加強練兵備戰，堅決粉碎一切「台獨」分裂圖謀，「中方敦促美方切實落實不支持『台獨』承諾，停止以任何方式武裝台灣，以實際行動維護兩國兩軍關系來之不易的止跌企穩局面。」
中國國防部發言人吳謙表示，「美方向中國台灣地區出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報特別是『八·一七』公報的規定，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重損害中美兩國兩軍關系和台海和平穩定，威脅台灣同胞安全和福祉。中方對此堅決反對，向美方提出嚴正交涉。」
吳謙指出，「民進黨當局妄圖『以武謀獨』，美國執意『以武助獨』，是當前台海和平穩定最大的威脅。美方頻頻對台售武，用台灣老百姓的血汗錢養肥自己的軍工複合體，不惜把台灣變成『火藥桶』。這無異於謀財害命、自私虛偽至極。民進黨當局『倚外謀獨』，買再多的武器也帶不來安全，只會把戰火引向台灣，棋子終將淪為棄子。」