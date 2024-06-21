金管會盼推動亞洲資產管理中心！地緣政治成阻礙？彭金隆提1解方
金管會新任主委彭金隆今（21）日接受媒體聯訪表示，金管會將以推動台灣成為「亞洲資產管理中心」為接下來的施政重心，但在地緣政治風險增溫下，要如何吸引資金來台成一大關鍵。他表示台灣有產業、有民間財富，看一個市場要看「機會」，不能只看表象，台灣要在既有的條件下，做力所能及的事，做得好自然就能吸引到別人。另外，若能把台灣的錢留在台灣 ，打造適合的標的，營造穩定現金流，也是可行的。
記者鄭妤安/台北報導
彭金隆上任滿月，宣布金管會未來將以「安全」與「發展」2大基礎並進，推動台灣成為亞洲資產管理中心。然而，在大國博弈、地緣政治風險增溫下，且台灣被視為「最危險的國家」，要如何說服資金來台，引發外界關切。
彭金隆表示，台灣有產業，也有很大的民間財富，台灣自己要增加自己的吸引力，長久下來，外人自然也會對台灣有信心，看一個市場要看「機會」，而不是看表象，就像某些地方烽火連天，卻仍具機會，還是能夠吸引資金進入。台灣要在既有的條件下，發揮自身優勢，做力所能及的事，做得好自然就能吸引到別人。
至於要打造「亞洲資產管理中心」需要很多要件，彭金隆一一盤點，包括專業的人力、匯率管理、深具吸引力的稅制、容易溝通的環境、彈性的信託制度等，統整來看，一個資產管理中心就是要有錢、有人、有機構，而這些並非只有金管會的擘畫而已。台灣有厲害的產業和台商，過去保險業會在海外尋求投資機會，但若能把台灣的錢留在台灣 ，打造適合的標的，營造穩定現金流，也都是可行的方式。