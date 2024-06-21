萬名青鳥集結！苗博雅揭藍白未來意圖　曹興誠喊罷免藍委

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苗博雅致詞時表示，民眾黨團總召黃國昌早已宣告，民眾黨8票不會改變投票意向，因此大家早知道覆議案結果，但大家來這邊不是吃飽太閒，「我們在這是要讓大法官看到，台灣人對此有不同意見，讓大家知道我們不接受立院草率、粗暴審議」，「我們希望讓大法官知道，台灣人會作大法官後盾！」
苗博雅接續說，這次改革看到最粗暴的改革倒退，除了國會多數黨利用程序委員會擋案子外，破壞8年來好不容易建立的程序委員會「不擋案」的改革，藍白一同「沒收逐條討論」，離譜的是，院會5月17日進行二三讀程序，國民黨團總召傅崐萁、黃國昌才拿出前一天修改的「最高機密」法案，把之前提案覆蓋掉，「這樣的手法，是否會複製別的法案上？」
苗博雅感嘆，他憂心未來會變成立院極權，立院不斷想要把自身變大，國會濫權、極權法只是第一步，在這項法中，立院把自身變成監察院、法院，「有些立委假離婚、炒股票、貪腐，現在還有關說判刑的人，還在當立委，這樣素質的立院，要讓他做兼任監委、讓他有法官權力，你放心嗎？」
苗博雅批評，立院好大，只要故意不審人事案、凍結預算，可以讓考試院、監察院被廢掉，那未來有沒有可能把大法官也廢掉？現在國會多數黨意圖很明顯，就是要透過不修憲方式，變更自由民主憲政秩序，把五權分立變成國會極權。
苗博雅提到，若大法官証實這次修法違憲，那立委要不要付出代價？大家一定要有信心，全部的人都從各地方來，不是追求名利，就是為了心愛台灣，愛就是最強力量，「我們不操弄仇恨，也不會成任何政黨附隨組織，是基於對台灣的愛！」
曹興誠登台時則說，他已經77歲了還到處抗共保台，就是因為他認為待在自己國家最舒服，而中國一直想併吞台灣，是因為台灣的民主自由讓中共極權統治變成不合法，且最近歐洲議會通過報告，指台灣與中國互不隸屬，導致中共把台灣視為眼中釘，一直想消滅台灣。
曹興誠呼籲，現在要防止中共從內部滲透台灣，但立法院現在已被滲透了，呼籲藐視國會、發揚公民不服從的行動要持續下去，明年要啟動罷免立委行動，不能讓中共凌駕台灣的司法、癱瘓台灣國政。