闖「青鳥」場吃一碗民主粥！他愣：終於懂為何活動乏人問津

萬名青鳥集結！苗博雅揭藍白未來意圖　曹興誠喊罷免藍委

▲苗博雅晚間登台致詞，受到民眾歡迎。（圖／攝影中心）
▲苗博雅晚間登台致詞，受到民眾歡迎。（圖／攝影中心）

記者陳佩君／台北報導

立法院今（21）日否決國會職權修法覆議案，但訴求反對國會擴權的公民團體，晚間仍在場外舉辦晚會。台北市議員苗博雅憂心說，立院不斷想要把自身變大，國會濫權、極權法案只是第一步，國會多數黨意圖很明顯，就是要透過不修憲方式，變更自由民主憲政秩序，把五權分立變成國會極權；聯電創辦人曹興誠則呼籲，不能讓中共凌駕台灣的司法、癱瘓台灣國政，明年要把中共安排在台灣的立委罷免掉。

我是廣告 請繼續往下閱讀
行政院針對國會職權修法提請立法院覆議，於上午立法院會表決，不過立法院職權行使法、刑法兩案，均不通過。公民團體一早便在立院場外集結，隨著下班下課時間將近，人數逐漸湧入，主辦單位晚間7時許宣布，現場聲援民眾突破1萬人。

▲主辦單位宣布，現場人數突破五千人到場。（圖／記者葉政勳攝，2024.06.21）
▲主辦單位宣布，現場人數突破萬人。（圖／記者葉政勳攝，2024.06.21）
苗博雅致詞時表示，民眾黨團總召黃國昌早已宣告，民眾黨8票不會改變投票意向，因此大家早知道覆議案結果，但大家來這邊不是吃飽太閒，「我們在這是要讓大法官看到，台灣人對此有不同意見，讓大家知道我們不接受立院草率、粗暴審議」，「我們希望讓大法官知道，台灣人會作大法官後盾！」

苗博雅接續說，這次改革看到最粗暴的改革倒退，除了國會多數黨利用程序委員會擋案子外，破壞8年來好不容易建立的程序委員會「不擋案」的改革，藍白一同「沒收逐條討論」，離譜的是，院會5月17日進行二三讀程序，國民黨團總召傅崐萁、黃國昌才拿出前一天修改的「最高機密」法案，把之前提案覆蓋掉，「這樣的手法，是否會複製別的法案上？」

苗博雅感嘆，他憂心未來會變成立院極權，立院不斷想要把自身變大，國會濫權、極權法只是第一步，在這項法中，立院把自身變成監察院、法院，「有些立委假離婚、炒股票、貪腐，現在還有關說判刑的人，還在當立委，這樣素質的立院，要讓他做兼任監委、讓他有法官權力，你放心嗎？」

苗博雅批評，立院好大，只要故意不審人事案、凍結預算，可以讓考試院、監察院被廢掉，那未來有沒有可能把大法官也廢掉？現在國會多數黨意圖很明顯，就是要透過不修憲方式，變更自由民主憲政秩序，把五權分立變成國會極權。

苗博雅提到，若大法官証實這次修法違憲，那立委要不要付出代價？大家一定要有信心，全部的人都從各地方來，不是追求名利，就是為了心愛台灣，愛就是最強力量，「我們不操弄仇恨，也不會成任何政黨附隨組織，是基於對台灣的愛！」

▲綠營網紅音地大帝到場聲援。（圖／攝影中心）
▲綠營網紅音地大帝到場聲援。（圖／攝影中心）
曹興誠登台時則說，他已經77歲了還到處抗共保台，就是因為他認為待在自己國家最舒服，而中國一直想併吞台灣，是因為台灣的民主自由讓中共極權統治變成不合法，且最近歐洲議會通過報告，指台灣與中國互不隸屬，導致中共把台灣視為眼中釘，一直想消滅台灣。

曹興誠呼籲，現在要防止中共從內部滲透台灣，但立法院現在已被滲透了，呼籲藐視國會、發揚公民不服從的行動要持續下去，明年要啟動罷免立委行動，不能讓中共凌駕台灣的司法、癱瘓台灣國政。

▲聯電創辦人曹興誠呼籲罷免立委。（圖／攝影中心）
▲聯電創辦人曹興誠呼籲罷免立委。（圖／攝影中心）
▲民眾持抗議標語。（圖／攝影中心）
▲民眾持抗議標語。（圖／攝影中心）

直擊／空拍圖曝光！青鳥喊5千人聚集　謝國樑成焦點「人氣高」

藍白聯手否決覆議案　府：總統是憲政守護者、審慎評估聲請釋憲

5千青鳥集結立院！備戰憲法訴訟戰　民團喊：持續監督國會

預測民調血崩式崩盤！他警告：傅崐萁、黃國昌將在政治市場消失

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代