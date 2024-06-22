「國民爸爸」余祥銓害夫妻吵架　人夫噴靠爸媽寶！本人高EQ回應了

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暴怒人夫在臉書「匿名公社」公開社團發文，表示老婆街頭捕獲帶著妻女出門的野生余祥銓，傳余祥銓1家3口照片給他，並說「余祥銓一家很溫馨」，誇讚余祥銓是國民好爸爸，讓他覺得被影射，「覺得我做很爛是不是？」
他氣得發長文指摘老婆的不是，強調余祥銓一家和樂融融，是因為余妻柔柔和公婆處得好，是標準的乖媳婦好老婆，要老婆好好自我檢討，批評老婆「只是一昧享受當全職媽媽在家享受」，竟然還要求他學余祥銓當國民好爸爸，讓他氣得無法忍受，怒提離婚。
貼文一出引爆熱議，一票網友不分男女，都對原PO批評老婆這句話「只是一昧享受當全職媽媽在家享受」，感到憤怒不已，為原PO老婆的付出感到不值。
余祥銓親勸：夫妻本一體 高EQ回應被讚翻
就連余祥銓本人也因收到粉絲私訊，跑來留言說「沒想到跟柔柔、小元寶去士林吃個飯，也會被點名害你們起家庭糾紛」。余祥銓自陳，自己當了老公、爸爸以後，才知道責任有多大，要維持一個家庭有多不容易，勸說「夫妻本來就是一體的，坐下來好好溝通，一定有更好的解決方式」。
余祥銓也自曝其短地說，「我也是經過了很多事（可以自己谷哥，我就不贅述了），遇到對的人之後才開始整個轉『正』」，他也感謝原PO老婆稱讚他是好老公、好爸爸，最後仍不忘喊原PO「相信你對另一半來說，才是最值得依靠的靠山」。余祥銓回應被讚翻，「對你越來越改觀」、「還是好舅舅」，但也有人虧他是「命中帶躺槍，超衰」。
事實上，家庭主婦、全職媽媽如果真要計薪，絕大多數的老公可能都請不起！根據一項由國內立法委員統計結果指出，台灣「月薪嬌妻」每個月薪資約為新台幣4.6萬元。同時，人力銀行調查也顯示，有3成媽媽認為，全職媽媽的月薪應該落在3.5萬元到4.5萬元間，也有1成2認為應在6萬到8萬元間，平均值則是落在5萬1156元。