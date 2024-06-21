美股「四巫日」約5.5兆美元期權到期 比特幣失守6.4萬美元
美股周五（21）迎來「四巫日」為市場波動帶來進一步不確定性，美股早盤主要指數漲跌互現，市場聚焦於美國企業調查數據，以尋找經濟健康狀況的線索，同時比特幣在缺乏新的市場催化劑下跌至一個多月低點，創下自5月15日以來的最低水平，且較3月份的最高紀錄下跌約14%。
國際中心楊智傑／綜合報導
每年3月、6月、9月和12月的第三個星期五被稱為「四巫日」（Quadruple witching day），也是美國市場的衍生性金融商品到期結算日，這天同時包含股指期貨、股指期權、個股期貨和個股期權面臨到期結算日，這個期間市場價格會有較大的波動。
根據期權平臺「SpotGamma」的估計，本次四巫日將有約5.5兆美元期權到期，規模創紀錄，並可能導致交易量飆升和價格波動，隨著這些合約的到期，投資人將調整部位，交易量增加的同時，也會影響個人持股。
此外，比特幣交易價格周五跌至一個多月低點，24小時內下跌2.7%，至63,725.47美元，自上週五以來下跌約3%。其他加密貨幣如以太幣、Solana、瑞波幣和Cardano也出現明顯跌勢；這是自今年3月，比特幣一度推動到近74,000美元的歷史高點後，回落了約14%。