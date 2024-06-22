日本馬來貘「運輸抵台死亡」！園方解剖查死因 慶生照變最後身影
日本一隻馬來貘「Hideo英雄」原預計要在21日抵達台灣，進行血緣交流，然而台北市立動物園凌晨表示，該隻馬來貘運輸抵台時，被發現已經沒有生命跡象，後續已經聯繫獸醫專家進行病理解剖死因。而園方也表示，為本案努力許久的台日雙方動物園同仁，都為此深感傷心與遺憾，英雄2歲慶生畫面也變成最後身影。
記者張嘉哲/綜合報導
台北市立動物園原本21日要開心迎接來自日本的馬來貘英雄（Hideo），結果英雄在運輸抵台之後，卻被發現已經沒有生命跡象，北市動物園方也立刻聯繫獸醫學專家、學者一起釐清死因，同時將協同日方檢討動物運輸過程，以利輔助研判意外發生的可能肇因。
根據橫濱動物園發出的新聞稿，該隻馬來貘英雄今年2歲，今年保育員還開心為牠慶祝2歲生日，沒想到這次原本要來台進行血緣交流，卻在運輸過程中離世，讓台日雙方動物園同仁，都深感傷心與遺憾。
橫濱動物園提到，依照日本動物園水族館協會的馬來貘管理計畫，「英雄」訂於6月21日抵台，5月20日是最後的公開亮相，爾後便進入檢疫階段，卻發生這樣令人遺憾的事件。北市動物園則也說：「初步病理解剖如有相關進程，將陸續提供最新消息或透過記者會說明。」