先別管加蛋幾元了！早餐店貼「夏天公告」　眾朝聖愣：老闆太聰明

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一、內用低消為每人80元，用餐時間40分鐘，消費高者可延長時間，最高1小時
二、禁止攜帶外食、飲料，違者每件酌收清潔費20元
三、線上點餐之後，請先結帳
四、咳嗽、發燒感冒者及無法控制情緒幼童，請勿入店消費
貼文曝光後，立刻引起廣大網友討論「低消80元隨便點就超過了，現在早餐超貴」、「老闆聰明...每個公告的背後都有一段故事，看來有人是直接在裡面蹭冷氣」、「合理，有寫清楚就會接受」、「這比加蛋20元合理太多了」、「一個漢堡都60起跳了，飲料也差不多是20，這個組合就80了，真的沒很多」、「其實真的合理耶，早餐店低消80元真的很客氣了！」、「夏天電費那麼貴！買一杯飲料蹭一整天冷氣，店家當然受不了。」
夏季電費喊漲！早餐店老闆認了開銷增加
而《NOWnews》記者也實際採訪信義區早餐店老闆鄭先生，他向記者透露：「公告非常合理啊！有些人點一杯飲料就給你坐上一兩個小時，佔著4人桌子別的客人也不好意思併桌，翻桌率降低我們當然賺得少了，店家出來講清楚消費規則，避免引起不必要的糾紛也是對的，不能接受的客人就不會來光顧。」
早餐店老闆說「今年夏季電費喊漲，像我們店內的烤箱、冰箱等等大型用電機台，再加上營業用冷氣的話，一期電費至少都要多繳5000至6000多元，大家做生意總會希望能靠多拼翻桌率去攤平這個上漲的成本，希望顧客能多多體諒我們。」