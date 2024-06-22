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先別管加蛋幾元了！早餐店貼「夏天公告」　眾朝聖愣：老闆太聰明

▲早餐店近日因為「蛋價下跌、加蛋卻沒降價」遭到民眾檢討，引起一波社群話題。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲早餐店近日因為「蛋價下跌、加蛋卻沒降價」遭到民眾檢討，引起一波社群話題。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者張嘉哲/綜合報導

最近國內雞蛋因爲供過於求，已經連續調降，創下2年以來新低價格，讓當初因為蛋價上漲「加蛋價格」的早餐店首波被檢討，民眾認為當初以什麼名目上漲，現在就應該調降回來，雖然部分早餐店業者已經開始降價，但仍有多數店家還是無動於衷。而就在大家都還在討論加蛋價問題時，近日有早餐店率先貼出「夏天公告」，獲得大批民眾支持。

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近日有網友在臉書社團「路上觀察學院」貼文指出「現在連早餐店都要80元才有冷氣吹了嗚嗚！不過也是很合理啦，尊重店家」只見貼出的公告中，該家早餐店寫著「因應炎熱夏季冷氣開放時間早上7時至下午13時30分，從6月21日起用餐規則須知如下，請顧客配合，不便之處請見諒。」

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▲早餐店業者貼出「夏天限定公告」！告知客人低消至少80元才能入座，且用餐時間為40分鐘。（圖/路上觀察學院）
一、內用低消為每人80元，用餐時間40分鐘，消費高者可延長時間，最高1小時
二、禁止攜帶外食、飲料，違者每件酌收清潔費20元
三、線上點餐之後，請先結帳
四、咳嗽、發燒感冒者及無法控制情緒幼童，請勿入店消費

貼文曝光後，立刻引起廣大網友討論「低消80元隨便點就超過了，現在早餐超貴」、「老闆聰明...每個公告的背後都有一段故事，看來有人是直接在裡面蹭冷氣」、「合理，有寫清楚就會接受」、「這比加蛋20元合理太多了」、「一個漢堡都60起跳了，飲料也差不多是20，這個組合就80了，真的沒很多」、「其實真的合理耶，早餐店低消80元真的很客氣了！」、「夏天電費那麼貴！買一杯飲料蹭一整天冷氣，店家當然受不了。」

▲人家總說「一日之計在於晨」，美好的一天就從好好吃一頓豐富的早餐開始。（示意圖/PhotoAC）
▲早餐店因應夏天電價高漲，訂定「夏天限定公告」，必須低消80元才能入座，且有限制用餐時間，民眾對此政策多數可以接受。（示意圖/PhotoAC）
夏季電費喊漲！早餐店老闆認了開銷增加

而《NOWnews》記者也實際採訪信義區早餐店老闆鄭先生，他向記者透露：「公告非常合理啊！有些人點一杯飲料就給你坐上一兩個小時，佔著4人桌子別的客人也不好意思併桌，翻桌率降低我們當然賺得少了，店家出來講清楚消費規則，避免引起不必要的糾紛也是對的，不能接受的客人就不會來光顧。」

早餐店老闆說「今年夏季電費喊漲，像我們店內的烤箱、冰箱等等大型用電機台，再加上營業用冷氣的話，一期電費至少都要多繳5000至6000多元，大家做生意總會希望能靠多拼翻桌率去攤平這個上漲的成本，希望顧客能多多體諒我們。」

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