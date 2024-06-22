中國《懲治台獨分裂犯罪意見》 分析：安撫習皇帝、只會寒蟬效應
中國最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部，21日聯合發布《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，即日起施行，替懲治「台獨」行徑提供明確指引；根據《意見》內文，分裂國家罪最重可處死刑，且即使超過20年仍可追訴。有分析認為，北京此等「長臂管轄」之舉，只會製造寒蟬效應、將台灣人民推得更遠，上述部會不排除是「做點事安撫習皇帝」。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
《自由亞洲電台》引述專家分析，指出是否台獨，其實全憑北京認定，不講統一，基本上都是北京認定的台獨，此《意見》管轄權擴大到「全世界」，支持台灣獨立的外國人恐怕都適用，意在向國際製造心理威嚇，要他們不能支持台灣，中國也可能在海外設秘密警察執法。
分析也認為，中國以法律手段和宣傳，試圖影響台灣政策和民意，雖然《意見》不是法律文件，但伴隨著軍事演習，將會對台灣造成實際的軍事威脅，增加兩岸緊張局勢。此外，也必須嚴防北京以《意見》為基礎，對台灣採取一系列經濟制裁措施，影響台灣的貿易、投資和經濟活動，並壓制台灣在國際組織中的參與，進一步孤立台灣。
曾在中國長期從事法律工作的異議人士肖育輝則說，「兩高三部」這麼高規格開記者會，只發布一個《意見》，這《意見》不是懲處台獨分子，而是懲處那些「有台獨」傾向、煽動和分裂國家的罪犯，都是既有法規就有的內容，沒有新的訊息，雷聲大雨點小，質疑：「習近平最近是不是有什麼不高興的地方，對這兩高三部發脾氣，是不是前陣子有傳言習近平說不會受到美國影響去武力侵犯台灣，他覺得外面報導了這事讓他很丟臉，所以一定要懲治一下台獨分子。」
新加坡《聯合早報》也引述專家看法，直言《意見》是北京試圖通過自身《刑法》，來約束台灣內部的政治主張，進而展現對台灣的主權與治權。然而，台灣法律保障人們自由論述政治主張的權利，中國這種做法，恐怕只會引起寒蟬效應和不滿，進一步把台灣民眾推向對立面。