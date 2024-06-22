Paul George攻守兼備多隊想追求！ESPN：尼克隊可能成為大黑馬

我是廣告 請繼續往下閱讀
Paul George是聯盟頂級前鋒，能攻能守，他是9屆全明星球員，本賽季在例行賽出賽74場，場均可得22.6分5.2板3.6助，投籃命中率47.1%，三分命中率41.3%。美國媒體HoopsHype將他排為2024年休賽季自由市場上排名第一的不受限制自由球員。
Windhorst指出，雖然今年夏天費城76人、奧蘭多魔術有薪資空間的球隊需要關注，但如果George堅持要走，他可能選擇執行球員選項並要求交易。這和2017年Chris Paul加入火箭時所使用的策略類似，Windhorst認為紐約尼克可能是一匹黑馬。
尼克是大黑馬 有選秀權和球員可交易
「他們有一大堆可以用於交易的選秀權，他們的球員名單上也有可以交易的球員。」Windhorst表示，「尼克的管理層在這方面做得很好，特別是Bojan Bogdanovic，他的合約裡有一個大約2000萬美元的球隊選項。們可以將其與選秀權一起作為重要的交易品，再添一員大將。 」
「這就是為什麼人們會談論George去尼克的可能性。如果他願意的話，尼克可以不費吹灰之力地完成一筆交易，同時仍然保持他們的核心成員。」Windhorst如此說道。快艇隊不希望George離開，他們提供的合約與Kawhi Leonard簽下的3年總價1.52億美元續約合約類似，但實際上George可以簽下一份4年總價2.211億美元的合約，若他們想要留人，最終可能不得不開出超級合約給他。