惡毒友人為奪財產！印度20歲男遭騙往醫院 醒來竟已「被變性」
印度北方邦近日發生一起離奇案件，1名20歲男子控訴，被朋友以身體檢查為由騙往醫院，打了麻醉藥後陷入昏迷，醒來竟發現自己的生殖器已被割掉，等同在不知情下「被變性」，還被朋友威脅結婚，原因竟是肖想他父親的財產，才想出這種異想天開的惡毒方法。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《印度斯坦時報》、《鏡報》等外媒報導，受害男子名叫穆賈希德（Mujahid），他向警方控訴，本月初被男性友人奧普拉卡許（Omprakash）騙到當地一間醫院，聲稱是要進行健康檢查，卻被注射了麻醉藥，隔天醒來驚覺自己的生殖器已經被割掉。
奧普拉卡許坦言，已為他做了「變性手術」，從生理角度，他現在已經是一個女人，還勸他既然已不是男人，在村裡沒有立足之地，不如就和他結婚，一起住到城裡，並威脅要殺掉穆賈希德的爸爸，屆時對方的土地就會歸他所有。
雖然遇到這種事讓穆賈希德極度崩潰，但他沒有聽從奧普拉卡許的話，而是選擇到警局報案，並聲稱過去2年，奧普拉卡許持續「騷擾」他。事情曝光後，不僅奧普拉卡許遭到輿論撻伐，連協助他「閹割」穆賈希德的醫院也被譴責醫德有問題。
當地警方誓言會徹查到底，指控醫院未經當事人同意就擅自動刀，從醫院管理層到執刀者，所有涉案人都將被繩之於法。不過醫院否認相關指控，堅稱手術是按照穆賈希德自己的意願，整起案件疑點重重，甚至有人質疑涉及非法交易的「更大黑幕」 。