賀軍翔新戲拍一半慘遭換角！金鐘編劇徐譽庭逆風挺：如果是冤枉的
賀軍翔在5月24日被指控涉嫌妨害性自主，遭檢方搜索住家、查扣手機，他當下立即否認，不過形象大傷，他參與公視新戲《郵票與舒芙蕾》慘遭換角，製作方時創影業昨（21）日發出正式聲明，金鐘編劇徐譽庭逆風發聲力挺他：「如果一個人可能是被冤枉的。」她認為賀軍翔實在不知該如何跟製作方提早說什麼。
記者林奕如／綜合報導
金鐘編劇徐譽庭執導《不夠善良的我們》，就是力排眾議，選定賀軍翔扮演「何瑞之」，他劇中和林依晨、許瑋甯合作大受好評，成功再翻紅，沒想到捲入性醜聞，讓他丟了工作，徐譽庭在臉書引用劇中常提到的量子力學：「在量子力學的世界裡，有太多浩瀚而顯得我是那麼無知，於是我不能懂得。如果一個人是被冤枉的，他應該是先跟即將合作的單位說什麼呢？」
製作方時創影業聲明表示，「賀軍翔先生所涉案件在本劇開鏡前即已發生，違背雙方合作誠信，本公司不得不做出換角決定，並將立即尋找合適人選。」時創影業表示，賀軍翔已經有進行一小段拍攝，換角損失的金額還沒計算，事發後都有透過經紀人去了解狀況，但因為已經進入司法程序，能得到的內容沒有太多，「當務之急就是導演、主創按照進度拍攝，找到適合人選，這個最重要。」公視表示，尊重製作公司時創影業的決定。
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