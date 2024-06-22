范瑋琪公開示愛陳建州「有被討厭的勇氣」 破萬人感動大呼：太帥
范瑋琪（范范）和陳建州（黑人）結縭13年，育有一對雙胞胎兒子，夫妻倆一路走來攜手對抗負面輿論，范瑋琪昨（21）日難得公開向陳建州告白，發文肯定老公「做任何事情都有著堅定的信念和被討厭的勇氣」，不到半天吸引破萬人按讚。
記者楊穎軒／綜合報導
陳建州曾經擔任職籃聯盟P. LEAGUE+執行長，現任PLG職籃聯盟副會長，對國內籃壇付出和貢獻超過20年，至今不輟，昨天深夜，范瑋琪在IG寫下給另一半的話，親暱喊話：「謝謝打鼻堅持了四年，一路披荊斬棘的為台灣籃球付出了這麼多的時間和心血！」
范瑋琪希望兩個兒子能以父親為模範，「我期望飛飛、翔翔長大後也能像爸爸一樣，做任何事情都有著堅定的信念和被討厭的勇氣，勇往直前！」並提醒丈夫：「無論發生什麼事，記得我們全家人就是你最強大的後盾！so proud of you.」
貼文一發布，許多網友為之動容，留言誇讚：「太帥了」、「謝謝范范無條件支持黑哥」、「謝謝黑哥，做任何事情都有堅定的信念」、「做恰如其分的自己」、「辛苦了」、「范范真的做得很好！太愛你們這一家」、「加油！支持妳！」
而陳建州也在IG限時動態轉發范瑋琪的貼文，隔空回應：「Thanks for everything.」