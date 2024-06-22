超難訂位文華Café推新主餐！1580元起　假日有帝王蟹、龍蝦吃到飽

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週末則每位2,580元+10%起，享有「週末午間鮮．吃．吧」季節海鮮吧，暢饗多款嚴選季節海鮮，如俄羅斯帝王蟹、日本北海道松葉蟹、龍蝦等搭配多種開胃醬料如：紅蔥油醋醬汁、泰式海鮮醬、鷄尾酒醬、五味醬等，饕客們還可同時無限享用餐檯上繽紛多元的精緻寰宇開胃佳餚，以及主廚精心料理的美味熱菜，令人食指大動的選項包括：煙燻鮭魚盤、義式西西里醬香煎海鱸魚、夏季海膽鮮蝦千層麵、爐烤紐西蘭帶骨羊肩、法式馬賽海鮮清湯。
自助吧上也都包含精品級手工甜點饗宴，包括：閃電泡芙、芒果布丁、抹茶紅豆慕斯、柚子醬芝麻麻糬奶凍等，以及週末限定人氣指數居高不下的阿拉斯加蛋糕。
而文華Café 也將推出新主餐，週一至週四的主餐推薦澳洲M5草飼和牛，主廚先將其炙燒，再烤至五分熟，外層焦香，內裡則保持著完美粉紅色澤的肉質。搭配以牛骨、牛雜和大量的洋葱、紅蘿蔔和西芹慢工熬煮24小時以上的牛肉汁等，令人回味無窮。
也有炙烤紐西蘭帶骨小羔羊，選用了紐西蘭小羊排的部位，以洋葱、蒜頭、迷迭香、紅酒和黑胡椒醃製2小時增加肉的鮮甜和嫩度，再煎至表面金黃後，烤至七分熟，肉質多汁有彈性。搭配主廚以紅酒醬、迷迭香和羊肉汁熬煮1-2小時製成的醬汁，紅酒的果香和迷迭香的清新草本香與羊肉汁的濃郁風味交織在一起，帶來豐富層次感。
至於一向一位難求的週五至週日「週末午間鮮．吃．吧」，也將於6月28日起推出全新季節單點主餐，爐烤日本熊本縣A5和牛沙朗，選用擁有豐富的油脂且分佈均匀的日本熊本縣A5和牛，沙朗部位烤至五分熟，其口感細緻、柔和鮮甜。搭配的是傳統義式甜醬—沙巴雍慕斯，但經過主廚的創新將甜醬改爲鹹醬，與細膩牛肉相當合拍。
而澎湖馬頭魚立鱗燒，則是選用被譽爲貴族魚之最的澎湖馬頭魚，肉質鮮嫩鮮甜少刺，以日式料理手法將熱油淋在帶鱗的馬頭魚上，讓魚鱗一片一片立起，不但外形美觀，也創造了酥脆的口感。
此外，「平日午間饗．吃．吧」主廚亦為素食的賓客提供「鮮蔬豆腐煲」以及「焗烤茄子紅醬千層」兩種主餐；「週末午間鮮．吃．吧」則是有「紅燒豆腐」以及「焗烤茄子紅醬千層」兩種主餐。
另外，台北萬豪酒店的Garden Kitchen同樣也是午餐時段推出半自助式Buffet，即日起至6月26日止還推出「主餐1+1」優惠，於週一至週三午間餐期，雙人同行凡一人點選任一主餐，另一同行貴賓僅需點用自助美饌，即免費贈送同等價值主餐乙份。主餐價格自1,580元至2,880元不等，以主餐「日本F1和牛紐約客牛排6盎司」為例，每份2,880元+10%，另一同行僅需點用自助美饌1280元+10%，即可免費享用和牛紐約客牛排乙份，最高可省1,600元。
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