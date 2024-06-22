冷氣打開不涼「一堆人愛補冷媒」！真相師傅全說了：同行間的秘密

超難訂位文華Café推新主餐！1580元起　假日有帝王蟹、龍蝦吃到飽

▲台北文華東方酒店「文華Café」是超人氣的半自助式Buffet，即日起將更換新的主餐，週一至週四的新主餐包含「嫩煎澎湖野生長尾濱鯛」等，最低每人1580元起，還享有無限取用的自助吧。（圖／台北文華東方提供）
▲台北文華東方酒店「文華Café」是超人氣的半自助式Buffet，即日起將更換新的主餐，週一至週四的新主餐包含「嫩煎澎湖野生長尾濱鯛」等，最低每人1580元起，還享有無限取用的自助吧。（圖／台北文華東方提供）

記者葉盛耀/綜合報導

台北文華東方酒店「文華Café」 的自助餐食向來深受饕客喜愛，尤其假日時段總是一位難求，文華Café週一至週四「平日午間饗．吃．吧」即日起推出全新季節單點主餐，包含嫩煎澎湖野生長尾濱鯛、櫻桃鴨腿捲、炙烤紐西蘭帶骨小羔羊與爐烤澳洲 M5法蘭克和牛排等。週五至週日「週末午間鮮．吃．吧」也將於6月28日起推出新主餐，包含北海道干貝甜菜起士燉飯、澎湖馬頭魚立鱗燒、爐烤日本 A5和牛沙朗等。顧客可任選上述一道主餐，「平日午間饗．吃．吧」可享自助式的活力健康沙拉吧與開胃冷肉盤，每位1,580元+10%起，而「週末 鮮．吃．吧」無限享用海鮮餐檯上的當令海鮮，每位2,580元+10%起。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台北文華東方酒店文華Café (Café Un Deux Trois) 的自助餐食很受歡迎，消費方式是可點選一道主餐，依主菜計算每人餐價，並享有自助餐檯無限量享用，平日午間每位1,580元+10%起，享有「平日午間饗．吃．吧」沙拉吧，特別選用於室內生產的高級水耕蔬菜，包括綠探戈生菜、紅探戈生菜、綠火焰萵苣、綠皺葉萵苣等，另有一系列精選開胃的冷肉盤，包括鹹香的義大利沙拉米(Salami)、現切西班牙伊比利豬火腿(Jamón de Ibérico)和拜庸火腿((Bayonne Ham)等。

▲台北文華東方酒店文華Café「平日午間饗．吃．吧」沙拉吧，吃得到室內生產的高級水耕蔬菜，包括綠探戈生菜、紅探戈生菜、綠火焰萵苣等，還有一系列精選開胃的冷肉盤。（圖／台北文華東方提供）
▲台北文華東方酒店文華Café「平日午間饗．吃．吧」沙拉吧，吃得到室內生產的高級水耕蔬菜，包括綠探戈生菜、紅探戈生菜、綠火焰萵苣等，還有一系列精選開胃的冷肉盤。（圖／台北文華東方提供）
週末則每位2,580元+10%起，享有「週末午間鮮．吃．吧」季節海鮮吧，暢饗多款嚴選季節海鮮，如俄羅斯帝王蟹、日本北海道松葉蟹、龍蝦等搭配多種開胃醬料如：紅蔥油醋醬汁、泰式海鮮醬、鷄尾酒醬、五味醬等，饕客們還可同時無限享用餐檯上繽紛多元的精緻寰宇開胃佳餚，以及主廚精心料理的美味熱菜，令人食指大動的選項包括：煙燻鮭魚盤、義式西西里醬香煎海鱸魚、夏季海膽鮮蝦千層麵、爐烤紐西蘭帶骨羊肩、法式馬賽海鮮清湯。

自助吧上也都包含精品級手工甜點饗宴，包括：閃電泡芙、芒果布丁、抹茶紅豆慕斯、柚子醬芝麻麻糬奶凍等，以及週末限定人氣指數居高不下的阿拉斯加蛋糕。

▲文華Cafe週五～日則每位2,580元+10%起，享有「週末午間鮮．吃．吧」季節海鮮吧，暢饗多款嚴選季節海鮮，如俄羅斯帝王蟹、日本北海道松葉蟹、龍蝦等。（圖／台北文華東方提供）
▲文華Cafe週五～日則每位2,580元+10%起，享有「週末午間鮮．吃．吧」季節海鮮吧，暢饗多款嚴選季節海鮮，如俄羅斯帝王蟹、日本北海道松葉蟹、龍蝦等。（圖／台北文華東方提供）
而文華Café 也將推出新主餐，週一至週四的主餐推薦澳洲M5草飼和牛，主廚先將其炙燒，再烤至五分熟，外層焦香，內裡則保持著完美粉紅色澤的肉質。搭配以牛骨、牛雜和大量的洋葱、紅蘿蔔和西芹慢工熬煮24小時以上的牛肉汁等，令人回味無窮。

▲澳洲M5草飼和牛是先將其炙燒，再烤至五分熟，外層焦香、內層柔嫩。（圖／台北文華東方提供）
▲澳洲M5草飼和牛是先將其炙燒，再烤至五分熟，外層焦香、內層柔嫩。（圖／台北文華東方提供）
也有炙烤紐西蘭帶骨小羔羊，選用了紐西蘭小羊排的部位，以洋葱、蒜頭、迷迭香、紅酒和黑胡椒醃製2小時增加肉的鮮甜和嫩度，再煎至表面金黃後，烤至七分熟，肉質多汁有彈性。搭配主廚以紅酒醬、迷迭香和羊肉汁熬煮1-2小時製成的醬汁，紅酒的果香和迷迭香的清新草本香與羊肉汁的濃郁風味交織在一起，帶來豐富層次感。

至於一向一位難求的週五至週日「週末午間鮮．吃．吧」，也將於6月28日起推出全新季節單點主餐，爐烤日本熊本縣A5和牛沙朗，選用擁有豐富的油脂且分佈均匀的日本熊本縣A5和牛，沙朗部位烤至五分熟，其口感細緻、柔和鮮甜。搭配的是傳統義式甜醬—沙巴雍慕斯，但經過主廚的創新將甜醬改爲鹹醬，與細膩牛肉相當合拍。

▲台北文華東方酒店文華Café「週末午間鮮．吃．吧」推出全新季節主餐，首推肉食控最愛的「爐烤日本A5和牛沙朗」。（圖／台北文華東方提供）
▲台北文華東方酒店文華Café「週末午間鮮．吃．吧」推出全新季節主餐，首推肉食控最愛的「爐烤日本A5和牛沙朗」。（圖／台北文華東方提供）
而澎湖馬頭魚立鱗燒，則是選用被譽爲貴族魚之最的澎湖馬頭魚，肉質鮮嫩鮮甜少刺，以日式料理手法將熱油淋在帶鱗的馬頭魚上，讓魚鱗一片一片立起，不但外形美觀，也創造了酥脆的口感。

▲澎湖馬頭魚立鱗燒是選用被譽爲貴族魚之最的澎湖馬頭魚，肉質鮮嫩鮮甜少刺。（圖／台北文華東方提供）
▲澎湖馬頭魚立鱗燒是選用被譽爲貴族魚之最的澎湖馬頭魚，肉質鮮嫩鮮甜少刺。（圖／台北文華東方提供）
此外，「平日午間饗．吃．吧」主廚亦為素食的賓客提供「鮮蔬豆腐煲」以及「焗烤茄子紅醬千層」兩種主餐；「週末午間鮮．吃．吧」則是有「紅燒豆腐」以及「焗烤茄子紅醬千層」兩種主餐。

另外，台北萬豪酒店的Garden Kitchen同樣也是午餐時段推出半自助式Buffet，即日起至6月26日止還推出「主餐1+1」優惠，於週一至週三午間餐期，雙人同行凡一人點選任一主餐，另一同行貴賓僅需點用自助美饌，即免費贈送同等價值主餐乙份。主餐價格自1,580元至2,880元不等，以主餐「日本F1和牛紐約客牛排6盎司」為例，每份2,880元+10%，另一同行僅需點用自助美饌1280元+10%，即可免費享用和牛紐約客牛排乙份，最高可省1,600元。

▲台北萬豪酒店Garden Kitchen，即日起至6月26日止，推出「主餐1+1」優惠，於週一至週三午間餐期，雙人同行凡一人點選任一主餐，另一位僅需點用自助美饌，即免費贈送同等價值主餐乙份。（圖／台北萬豪提供）
▲台北萬豪酒店Garden Kitchen，即日起至6月26日止，推出「主餐1+1」優惠，於週一至週三午間餐期，雙人同行凡一人點選任一主餐，另一位僅需點用自助美饌，即免費贈送同等價值主餐乙份。（圖／台北萬豪提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

福勝亭開運優惠限4天！豬排定食162元　白飯、高麗菜、湯吃到飽

漢來海港「隱藏優惠」挖出！這時段8折　「981元吃到飽」超划算

愛文芒果吃到飽！台南大員皇冠Buffet推芒果季　全台這4家也都有

台南超紅火鍋「牛五蔵」台北分店將歇業　6/28前推溫體牛吃到飽

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生