台北體感狂飆42°C！台南、高雄等12縣市熱到拉警報 下週雷雨增強
出門遊玩記得防曬，今（22）日台北地區體感高溫上看攝氏42度，中央氣象署發布高溫特報，臺北市、彰化縣、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣等12縣市有連續出現攝氏36度極端高溫的機會。下週一、二（24、25日）南海熱帶擾動外圍的水氣略增，台灣天氣悶熱；午後對流的影響略加大。
記者鍾怡婷/綜合報導
氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」表示，週末（22、23日）兩天「滯留鋒」在長江流域徘徊，台灣天氣晴朗炎熱、最高氣溫達37度左右，要注意防曬、防中暑。今日各地區氣溫：北部25至36度，中部24至37度，南部25至37度，東部23至35度。
中央氣象署也針對12縣市發布高溫特報，今（22）日臺北市、彰化縣、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。新北市、桃園市、臺中市、嘉義縣、花蓮縣為黃色燈號，請注意。
週末兩天降雨方面（22、23日），由於太平洋高壓的「沉降作用」不足以完全壓制，大氣「潛在不穩定度」的釋放，午後近山區有對流發展，並向北擴展，為鄰近的平地及北台灣，帶來局部陣雨或雷雨的機率，應注意大雷雨（伴隨雷擊、強風、瞬間大雨）的發生。
下週一、二（24、25日）南海熱帶擾動外圍的水氣略增，台灣天氣悶熱；午後對流的影響略加大。下週三至週五（26至28日）仍受太平洋高壓西緣影響，各地高溫炎熱，午後鄰近山區仍有局部短暫陣雨或雷雨的機率。
下週二（25日）20時南海熱帶擾動發展為「熱帶低壓」的機率，已調降為20%（右圖）；發展成「輕颱」的機率則更降至5%以下。模擬路徑向西北往廣西、越南北部一帶前進（右圖）。