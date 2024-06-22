嫩尪被控騙錢騙上床！蕭淑慎神隱一天首發聲 放閃文挺他沒偷吃
蕭淑慎和小15歲梁軒安在2016年結婚，婚後她把事業都交由老公打理，老公也跨足娛樂產業，昨（21）日爆出有一位24歲曾姓女子控告他「騙財騙色」，他隨即發6點聲明反擊，表示在合作期間老婆都知情。蕭淑慎神隱一天後首發聲，轉發和老公一起甜蜜吃牛排大餐的合照，行動力挺老公沒偷吃。
記者林奕如／綜合報導
曾女昨日在律師陪同下前往台北地檢署，按鈴提吿梁軒安涉嫌偽造文書、背信、侵占，控他以「空手套白狼」方式，騙走她父親留給她的房子，曾女受訪表示，梁軒安用甜言蜜語攻勢，在她年幼無知時引誘交往，並且說會離婚，曾女氣憤喊話蕭淑慎：「妳的渣男老公梁軒安，都是用這樣的方式在騙錢騙上床嗎？」
梁軒安發出6點聲明，指出「本人絕無任何詐欺、侵占等刑事不法行為」，並且強調沒有感情糾紛，在合作期間，老婆蕭淑慎都知道也一起用過餐。昨晚他發出夫妻合照，嘴甜喊蕭淑慎「梁太」，宣告正宮地位，看起來夫妻感情似乎不受影響。
※【NOWnews 今日新聞
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