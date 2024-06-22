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又是綠能韓國瑜不能？蘇嘉全游錫堃都曾投票行使同意權　照片在此

▲游錫堃行使同意權。（圖／翻攝游錫堃臉書）
▲游錫堃行使同意權。（圖／翻攝游錫堃臉書）

記者何哲欣／台北報導

立法院日前三讀通過國會改革相關法案，但行政院認為窒礙難行，列出七大理由，移請立法院覆議。立法院院會昨處理覆議案，不過藍白立委仍占人數優勢，在三黨都無人跑票的情況下，覆議案未通過。但立法院長韓國瑜投票反對覆議，卻遭民進黨立委質疑不中立。事實上，《立法院組織法》只規定立法院長要中立，並沒有說不能投票，且民進黨的立法院長蘇嘉全、游錫堃，都有投票紀錄。

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根據《立法院組織法》，「立法院院長、副院長不得擔任政黨職務，應本公平中立原則行使職權，維持立法院秩序，處理議事。」條文規定是中立行使職權，而非要求立法院長不得行使任何職權。

不料韓國瑜昨投票時，民進黨立委黃捷竟不斷質問，為什麼院長可以投票？民進黨立委王定宇更說，「民進黨在過去八年，蘇嘉全、游錫堃院長都不會在表決時投票，就是議長中立國會改革的實踐」。

但過去民進黨在立法院完全執政，民進黨立委佔多數，民進黨籍院長本來就沒有必要也沒有機會參與表決。而民進黨過去8年也沒有提過覆議案，民進黨籍院長也不可能在覆議案時投票。不過不論是蘇嘉全或游錫堃，任內都有行使同意權，兩人也都有投票，還開心將照片秀上臉書。

▲蘇嘉全行使同意權投票。（圖／翻攝蘇嘉全臉書）
▲蘇嘉全行使同意權投票。（圖／翻攝蘇嘉全臉書）

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