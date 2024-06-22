今永昇太3局挨3轟狂失10分！大聯盟生涯最慘烈敗仗　曝被打爆原因

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對於剛轉戰大聯盟的菜鳥今永昇太來說，這是一場艱難的敗仗。開季前13場比賽，今永昇太投出防禦率1.89無敵表現，而且5月1日首次出戰大都會，繳出7局無失分表現，然而今日卻慘遭大都會打線震撼教育。
首局今永昇太被J.D. Martinez三分砲狙擊，接著在2局又被Francisco Alvarez擊出陽春全壘打，隨後又遭Brandon Nimmo補上兩分砲狙擊，單場挨3轟寫下個人最差紀錄。
今永昇太在4局上依舊無法有效壓制大都會，在無法解決任何一名打者的情況下退場，而接替登板的牛棚也無法止血，3分失分全部計在今永頭上，整場狂炸10分，防禦率暴漲至2.96。
今永昇太球速下滑 點出被打爆關鍵
今永昇太挨了3轟全部都是速球，根據數據顯示，此戰今永投球均速下滑，比平時慢了約1.6公里，即便試圖使用曲球與滑球找到突破口，但無奈仍被大都會擊倒。今永表示：「以我這種類型的投手，速球被挨轟是正常的，我今天球質不算太差，但控球稍微偏高，想投高卻投到低角度。」
今永昇太再次感受到大聯盟打者的修正能力和適應能力，「隨著對戰次數的增加，他們完全了解我的投球策略。雖然在精神上感到困難與艱辛，但這正是我期望的體驗，我會不把這視為痛苦，我會積極積極面對找到解決之道。」
另外，小熊日籍打者鈴木誠也今日2打數無安打，未能用球棒援護今永，在結束連續4場安打之後，最近兩場比賽合計5打數0安打，打擊三圍降至.264/.341/.446。