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塞爾提克冠軍遊行超嗨！波士頓染綠　球迷嗆Doncic：他會抱怨交通

▲NBA豪門波士頓塞爾提克總冠軍賽以4：1擊敗達拉斯獨行俠，奪得隊史第18座總冠軍，成為聯盟史上最多冠的球隊，今日舉辦熱鬧冠軍遊行。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA豪門波士頓塞爾提克總冠軍賽以4：1擊敗達拉斯獨行俠，奪得隊史第18座總冠軍，成為聯盟史上最多冠的球隊，今日舉辦熱鬧冠軍遊行。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

NBA豪門波士頓塞爾提克總冠軍賽以4：1擊敗達拉斯獨行俠，奪得隊史第18座總冠軍，成為聯盟史上拿下最多總冠軍的球隊。塞爾提克球迷等了16年才再次看到球隊捧盃，今（22）日熱情的球迷將冠軍遊行路線染成一片綠海，他們穿上球衣、帶上自製看板上街，也有人不忘調侃總冠軍賽對手達拉斯獨行俠，在看板上寫道：「Luka Doncic可能會抱怨今天波士頓的交通」。

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塞爾提克球迷嗨翻　波士頓一片綠海

塞爾提克這次的冠軍遊行從主場TD花園出發，一路行經市政府、波士頓公園，最後抵達在海因斯會議中心，然後進行教練、球員的演講，時間大概是90分鐘。這是塞爾提克隊史第18冠，也是在2008年後首冠，球迷相當開心，今天街上一片綠海，總教練Joe Mazzulla和明星大前鋒Kristaps Porzingis坐在遊行巴士上，都被這種情緒感染，興奮地敲擊、吶喊。

這支塞爾提克從2018年開始在季後賽挑戰冠軍，歷經7年才終於登頂，期間人員來來去去，不過很多球迷仍然感念他們的付出，街上有人穿著Marcus Smart、Malcolm Brogdon等球員的球衣慶祝。

▲38歲的綠衫軍老將Al Horforf在拚戰17季後終於奪冠，他不滿足於此，放話明年要再來一次。（圖／美聯社／達志影像） ▲38歲的綠衫軍老將Al Horforf在拚戰17季後終於奪冠，他不滿足於此，放話明年要再來一次。（圖／美聯社／達志影像）

綠軍球迷吐槽Doncic　Horford沒打算退役

今天，整個遊行大道上被擠得水洩不通，也有球迷用這一點來調侃常常在場上抱怨的獨行俠球星Luka Doncic，只見他在看板上寫道：有「Luka可能會抱怨這裡的交通。」

塞爾提克這幾年爭冠之路上，最大的對手就是邁阿密熱火隊，雙方之間互有勝負，今年首輪塞爾提克以4：1擊敗Jimmy Butler因傷缺陣的熱火。奪冠後，塞爾提克全隊去往邁阿密度假，並舉辦了奪冠派對。Jayson Tatum今天在受訪被問：「你們在邁阿密經歷過不少艱苦的戰鬥，這次邁阿密之旅是不是輕鬆了一些？ 」Tatum笑著說：「去邁阿密打比賽總是很輕鬆阿。」

而已經38歲的綠衫軍老將Al Horforf在拚戰17季後終於奪冠，他不滿足於此，放話明年要再來一次，「我不知道為什麼會有那些傳言，說我要退休了。但我還在打球，而且對下個賽季充滿期待。」


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