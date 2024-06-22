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王董今將宣布PLG和T1合併成職籃新聯盟？據傳已敲定「其中9隊」

▲新北國王老闆王文祥將召開「台灣職籃聯盟未來走向及發展重要官宣」記者會，將宣布台灣職籃聯盟未來走向的重大消息，據傳和兩職籃聯盟合併的議題有關。（圖／PLG提供）
▲新北國王老闆王文祥將召開「台灣職籃聯盟未來走向及發展重要官宣」記者會，將宣布台灣職籃聯盟未來走向的重大消息，據傳和兩職籃聯盟合併的議題有關。（圖／PLG提供）

NOWnews/綜合報導

P.League+聯盟新北國王奪隊史首冠，董事長王文祥昨天宣布將在今（22）下午召開記者會，宣告「台灣職籃重大發展」，一般外界認為這次記者會的主題內容，可能和PLG及T1兩職籃聯盟的合作話題有關，也備受台灣籃壇矚目。根據網路上傳聞，若兩聯盟合併，新聯盟據傳有9支球隊，但並未被證實。

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新聯盟據傳有9隊　現有11隊哪兩隊被踢掉引起熱議

新北國王表示，2021年，王文祥董事長率領家族成員成立新北國王籃球隊，也參與台灣籃球職業化後的榮景，在背後付出許多心力。2023-24賽季結束後，王文祥董事長有感而發，因此才將召開「台灣職籃聯盟未來走向及發展重要官宣」記者會，將宣布台灣職籃聯盟未來走向的重大消息。

兩職籃合併其實在前年就有聲音，但不管是官方、還是個人單位要促成，似乎都沒有這麼容易，其中有很多制度上以及人和上需要去解決的問題，利益關係也必須讓所有球隊滿意點頭才行。

根據網路上「未被證實」的傳聞，新賽季有9支球隊要加入，意味著兩聯盟現有的11隊中有2隊會消失。目前PLG和T1兩聯盟共有11支球隊，PLG共6隊，有富邦勇士、新北國王、桃園璞園領航猿、福爾摩沙夢想家、新竹御頂攻城獅和高雄17直播鋼鐵人；T1有5隊，為臺北台新戰神、新北中信特攻、臺南台鋼獵鷹、高雄全家海神和台啤永豐雲豹。

不過今天若真是宣布兩聯盟合併相關事宜，那為何是由新北國王來宣布？該隊只是聯盟中的一支球隊、股東之一，應無這個身分和法理權力。另外兩聯盟前些日子才表示要各自選秀，如今若走向合併，那也真讓人霧裡看花，摸不著頭緒，顯現此事全無計畫和準備。

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