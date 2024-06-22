佳里體育公園特色遊戲場啟用　黃偉哲盼成大北門示範場域

我是廣告 請繼續往下閱讀
同時，為鍛鍊孩童們的大肢體與協調能力，在啟用典禮後，將啟動特色遊戲場第二期工程，由內政部國土署補助350萬，市府自籌150萬，共投入500萬的經費，打造一座大型攀爬架，以滿足孩童探索與挑戰的冒險精神，期待佳里體育公園的特色遊戲場會是一座有故鄉記憶、文化亮點的全齡遊具公園，打造佳里成為親子友善的宜居城鎮。
黃偉哲表示，佳里位於大北門鹽分地帶的中心位置，很開心迎來佳里體育公園的大變身，市府將向中央爭取補助，讓後續遊具更優化，成為大北門地區的特色遊戲場的一個指標與示範。
佳里區長林耿漢表示，佳里特色遊戲場擔負起滿足在地全年齡層孩子的遊戲需求，因此在規劃遊具與安排遊戲場域上，導入分齡的概念：在學齡階段的孩子，可使用挑戰度較高且相對多元複雜的遊具；而學齡前的孩子則著重在觸覺、聽覺與視覺的感官遊戲體驗，分齡的遊具讓不同年紀的孩子都能在遊戲場找到樂趣。
佳里體育公園特色遊戲場分為兩大場域，一邊是以糖鐵五分車為意象，設立小火車滑梯組；一邊則是以鹽分地帶元素，並將鹽晶體轉化為主題遊具的呈現，兩遊戲場域的串聯路徑以鐵道作為元素，形塑出有在地特色的兒童遊戲場，打造共融且全齡化的特色公園遊戲區，提供民眾安全且完善的休憩空間，歡迎大家鬥陣來佳里特色遊戲場，作夥來𨑨迌。
今天的啟用儀式由佳里九龍殿兒童宋江陣開場演出，配合臺南400，展現出佳里多元文化。此外也以親子野餐為主題，邀集特色餐車為現場民眾帶來各種美味選擇，遊戲場玩耍、臉譜彩繪DIY、樂團演唱及街頭藝人表演。