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佳里體育公園特色遊戲場啟用　黃偉哲盼成大北門示範場域

▲台南市市長黃偉哲今天前往佳里體育公園主持體育公園特色遊戲場啟用儀式，盼佳里體育公園特色遊戲場成大北門示範場域。（圖／台南市政府提供）
▲台南市市長黃偉哲今天前往佳里體育公園主持體育公園特色遊戲場啟用儀式，盼佳里體育公園特色遊戲場成大北門示範場域。（圖／台南市政府提供）

記者郭俊暉／台南報導

台南市佳里區公所結合臺南400宗教展演於今(22)日在佳里體育公園舉辦體育公園特色遊戲場啟用儀式，市長黃偉哲強調，未來市府將努力持續優化特色遊戲場，在其他各區也分別設立不同型態的特色遊戲場，讓大人帶小孩一起來放鬆，小孩放電，大人充電，不論是暑假期間或平常的時候，都能夠充分休憩、遊戲、遊樂。

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▲市長黃偉哲與市議員蔡蘇秋金、蔡秋蘭、方一峰、謝舒凡與地方民眾出席佳里體育公園特色遊戲場啟用典禮。（圖／台南市政府提供）
▲市長黃偉哲與市議員蔡蘇秋金、蔡秋蘭、方一峰、謝舒凡與地方民眾出席佳里體育公園特色遊戲場啟用典禮。（圖／台南市政府提供）
為增加親子互動性與融入在地特色，南市府斥資約1,344萬開闢特色遊戲場，以自然的遊戲場域、糖鐵火車意象與鹽分地帶文學作為設計主軸，期望孩子來到公園遊玩之餘，能夠認識家鄉文化，並培養在地認同感。

▲為增加親子互動性與融入在地特色，南市府斥資約1,344萬開闢特色遊戲場。（圖／台南市政府提供）
▲為增加親子互動性與融入在地特色，南市府斥資約1,344萬開闢特色遊戲場。（圖／台南市政府提供）
同時，為鍛鍊孩童們的大肢體與協調能力，在啟用典禮後，將啟動特色遊戲場第二期工程，由內政部國土署補助350萬，市府自籌150萬，共投入500萬的經費，打造一座大型攀爬架，以滿足孩童探索與挑戰的冒險精神，期待佳里體育公園的特色遊戲場會是一座有故鄉記憶、文化亮點的全齡遊具公園，打造佳里成為親子友善的宜居城鎮。

黃偉哲表示，佳里位於大北門鹽分地帶的中心位置，很開心迎來佳里體育公園的大變身，市府將向中央爭取補助，讓後續遊具更優化，成為大北門地區的特色遊戲場的一個指標與示範。

佳里區長林耿漢表示，佳里特色遊戲場擔負起滿足在地全年齡層孩子的遊戲需求，因此在規劃遊具與安排遊戲場域上，導入分齡的概念：在學齡階段的孩子，可使用挑戰度較高且相對多元複雜的遊具；而學齡前的孩子則著重在觸覺、聽覺與視覺的感官遊戲體驗，分齡的遊具讓不同年紀的孩子都能在遊戲場找到樂趣。

佳里體育公園特色遊戲場分為兩大場域，一邊是以糖鐵五分車為意象，設立小火車滑梯組；一邊則是以鹽分地帶元素，並將鹽晶體轉化為主題遊具的呈現，兩遊戲場域的串聯路徑以鐵道作為元素，形塑出有在地特色的兒童遊戲場，打造共融且全齡化的特色公園遊戲區，提供民眾安全且完善的休憩空間，歡迎大家鬥陣來佳里特色遊戲場，作夥來𨑨迌。

今天的啟用儀式由佳里九龍殿兒童宋江陣開場演出，配合臺南400，展現出佳里多元文化。此外也以親子野餐為主題，邀集特色餐車為現場民眾帶來各種美味選擇，遊戲場玩耍、臉譜彩繪DIY、樂團演唱及街頭藝人表演。

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