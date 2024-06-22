喜樂時代「小小配音員」實境演出「八戒：決戰未來」

大小朋友都期待的暑假即將到來，喜樂時代影城繼小小店長大受歡迎後再度規劃「小小配音員夏令營」，並聯名日前上映堪稱近10年來最強的台灣動畫電影《八戒：決戰未來》讓參加營隊的小朋友實境演出，由配音練習生成為真正的電影配音員。
記者陳美嘉／高雄報導
活動邀請到獲得行政院優良兒童節目主持獎、同時擁有非常豐富配音及教學經驗的周頻老師，她將帶領小學員從四大主題循序漸進學習配音員的工作，包含認識注音符號與聲韻的關係，練習配音工作最重要的發聲技巧，並透過電影導讀了解情境、學習聲音的情緒表達，了解如何為角色配音。最後一堂課讓小小配音員發揮想像力及創造力幫劇中主角進行配音，留下暑假最獨特的回憶。
《八戒：決戰未來》在尚未上映前就已獲得20多項國際影展大獎的肯定，同時也榮獲金馬獎第60屆唯一最佳動畫長片，被譽為是近10年來最強的台灣動畫電影，更集結史上最強配音明星陣容，國語、台語、多元語版全明星配音陣容卡司超華麗，是台灣動畫電影史無前例的創舉。！而在即將到來的第26屆台北電影節裡，《八戒：決戰未來》則入圍了4項大獎，讓這部台灣國產的動畫作品更受到矚目。「小小配音員夏令營」 7/1-7/4舉辦，活動名額有限，需事先報名。