梁云菲「在水中一口氣」挑戰16蹲！粉絲朝聖讚嘆：最不傷膝蓋版本
藝人梁云菲從節目《國光幫幫忙》出道，憑著姣好的外貌和豪邁直率的個性，獲得許多粉絲的喜愛與支持。熱愛運動的她，近日突然有了大膽的想法，把「潛水」跟Energy的「16蹲」結合在一起，並挑戰自己靠一口氣可以在水中跳多久，沒想到影片一PO出吸引大批網友朝聖，紛紛稱讚：「害我也跟著憋氣看完影片」、「太強！這是最不傷膝蓋的16蹲。」
記者洪生儒／綜合報導
梁云菲在昨（21）日透過IG貼出了自己挑戰跳16蹲的影片，並在貼文中寫道：「今天是星期五晚上，水下十六蹲版本。」梁云菲的挑戰相當特別，不像一般人都是在陸地上跳，她是潛進水裡跳。
從影片中可以看到，梁云菲在潛進水中完美的跳出〈星期五晚上〉副歌的舞蹈，雖然在水中，但她的動作卻一點也不馬虎，甚至都有跟上音樂的節拍，在「16蹲」的部分，她也是順利挑戰完成。值得注意的是，梁云菲居然是一口氣完成舞蹈，甚至16蹲還多跳了2下。
許多網友看完影片之後，都紛紛留言表示：「我同事居然回我：這是AI 嗎？」、「這部真的很好看欸哈哈哈」、「看完有什麼反應：呼吸反應」、「這是最不傷膝蓋的16蹲了」、「太厲害了！能夠在水下做出如此流暢的舞步，太屌」、「看完覺得沒有氧氣是正常的嗎」、「超強的啦好喜歡」、「害我也跟著憋氣看完，太厲害了啦。」