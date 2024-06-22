基隆潮境海灣節今登場！碧砂漁港辦山海市集　碧潭水舞有巨型鯨魚

我是廣告 請繼續往下閱讀
另外，邁入第二十屆的台琉盃國際帆船賽也將在明（23）日上午11:00舉辦基隆嶼繞島賽，民眾除了可以報名潮境海灣節獨有的觀賽船，第一線欣賞精采賽事外，也推薦民眾可以到最佳觀賽點潮境公園或101高地欣賞刺激的比賽；暑假還會有遊艇遊程的徵件競賽，基隆市府歡迎民眾透過自己的鏡頭，把基隆的美拍起來與大家分享。
另外，「2024碧潭水舞」於今年5月登場後，首波登場的裝置水舞搭配「優人神鼓青年優人」，第2波則推出地景水舞，以巨型鯨魚裝置搭配水花秀自今（22）日起和大家見面，展出將至8月31日，每日下午3時至晚間9時整點與半點展示超萌噴水表演，晚間6時至10時點燈，創造視覺及聽覺雙重饗宴。
新北市政府觀光旅遊局局長楊宗珉表示，這座巨大鯨魚裝置不僅僅是靜態展示，更是動態藝術品，在鯨魚背部裝有定時噴水裝置，自下午3時起，每逢整點及半點，鯨魚就會噴出高達5米水柱，彷彿真正的鯨魚在呼吸及游動，巧妙設計讓人目不轉睛。另外，裝置展出期間的每周六及周日晚間6時30分至7時，有新店在地表演團體進行豐富表演，包含傳統民俗技藝演出，如國樂、原住民舞蹈及扯鈴表演等。另外，8月14日及8月21日煙火將再度點燃新北新店碧潭天空。
今年還推出新店碧潭景點數位集章抽大獎活動，即日起至7月21日，只要前往集章點位包含新店碧潭渡渡口、瑠公史蹟紀念碑、碧潭堰魚道、碧潭吊橋、碧潭藝術大街、碧潭商圈遊客服務中心、和美山登山步道、小農夫餐飲，以及新店光明街上赤崁傳統美食鋪與陳外科醫院等處，還有新店捷運站旁的DCC square碧潭廣場共18個點位，使用手機掃描QR code進行集點，集滿10點可獲得1次抽獎機會，全部集滿即可獲得2次抽獎機會，總價值高達10萬元的特色好禮，還有機會抽到iPhone15 pro512G、LG濕拖清潔機器人等大獎。