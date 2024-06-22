林園分局三月迄今查獲48名車手 成功攔阻725萬9200元
高市警局林園分局運用數據分析提領熱時熱點，滾動式檢討勤務方式，增加巡邏次數及密度並編排便衣埋伏，也利用各項勤務，結合各金融機構行員、超商店員，交流詐騙集團最新詐騙話術，強化第一線行員及店員阻詐敏感度，自今年三月迄今，共查獲48名車手，其中12名為線上查獲的現行犯，金融機構成功攔阻詐騙14件，攔阻金額達新臺幣725萬9200元。
記者郭凱杰／高雄報導
日前深夜偵查隊員警在大寮區民族路某超商便衣埋伏時，發現一名男子一邊講手機，一邊操作提款機，連續提領4次現金，於是立即上前盤查，發現19歲王姓男子是詐騙集團的提領車手，在他身上查獲提領的18萬現金及提款卡，警方當場將他逮捕，偵訊後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送法辦。
另外， 在金融機構攔阻詐騙案件中，忠義派出所日前接獲轄內銀行通報，一名57歲的孫姓男子準備匯款 200 萬元投資加盟超商，因為金額龐大，行員機警發覺有異報警協助，警方到場後，仔細了解事情始末，原來孫男認識一名女子，對方向孫男推薦加盟超商可以賺錢，孫男便將房屋拿去貸款，要匯款到對方指定戶頭，但連對方身分都不確定，員警苦勸勿遭訴騙，孫男這才打消匯款的念頭，成功保住房產。
林園分局將持續利用社區治安座談會，校園、團體各類公開聚集場合，進行反詐騙宣導，提升民眾識詐能力，與金融機構及超商建立通報機制、宣導各種詐騙方式，與警方合力阻止詐騙，並加強各項勤務，阻斷車手提領贓款，減少民眾財產損失，針對「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」四大面向強勢打擊詐欺犯罪，秉持除惡務盡的精神，守護民眾財產安全。