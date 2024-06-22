韓國人最愛歌手排名出爐！BLACKPINK慘輸「出道2年女團」跌第10名
南韓女子天團BLACKPINK出道近8年已紅遍全世界，團體中4位女孩各具獨特風格與魅力，不論是個人活動或是團體活動，只要有他們出現都會造成轟動帶起許多話題。不過，韓國Gallup調查機構近日公開「韓國人最喜愛的歌手」排名，BLACKPINK竟慘輸出道僅2年的超人氣女團，而且排名只在第10名，吸引大票粉絲關注。
記者洪生儒／綜合報導
韓國Gallup調查機構近日公開「韓國人最喜愛的歌手」排名的資料，可以得知演歌界的人氣王林英雄以10.3%得票數拿下第一名，而國民妹妹IU則以9%得票數拿下第二名，第三名則是防彈少年團（BTS）以4.9%得票數拿下。
而第四名到第十名的名單依序如下：「國民演歌歌手羅勳兒、超人氣女團NewJeans、資深女歌手張允貞、資深演歌歌手陳成、永卓、宋佳人、BLACKPINK。」其中，引人注意的是，出道僅2年的女團NewJeans以3.5%得票率拿下第五名，大勝排在第十名的BLACKPINK，讓不少粉絲都感到震驚，認為BLACKPINK的人氣掉太多，「各自發展後團體人氣就散了嗎」、「過氣了？」、「掉到第十名差太多。」
此外，超人氣女團NewJeans也在昨（21）日推出了EP《Supernatural》在日本強勢出道，並將於6月26日、27日在東京巨蛋舉辦見面會，而先前因為練舞受傷的Hyein，也在相隔兩個月後順利歸隊，她將參與部分的舞台演出，讓粉絲們都相當期待與他們見面。