侯漢廷自爆臥底綠社群 揭韓國瑜投票側翼崩潰實況「太過分啦」
國會改革覆議案昨天在立法院會表決，藍白挾人數優勢順利擋下。台北市議員侯漢廷則在網路節目自爆「深入」綠營的側翼群組，發現立法院長韓國瑜投票時，側翼群組裡面一片崩潰、紛紛狂喊「太過分啦！」
記者林詠青／台北報導
新黨籍台北市議員侯漢廷在《民眾之聲》節目中透露，立法院長韓國瑜、江啟臣一起在院會表決時投票，表態反對行政院所提出的覆議案。侯漢廷表示，綠營及側翼群組一片罵聲，質疑韓國瑜「不中立」。但議長中立指的是主持議事中立，不是任何議題都不能投票，「否則立法院不就等於少一席了嗎？」那人民選他當立委做什麼。
侯漢廷進一步透露，他有「深入」側翼群組，當韓江兩人投票時，看見群組內大崩潰，紛紛狂喊「太過分啦、太可惡啦！」侯漢廷則嘲諷「那你們就繼續崩潰吧」。
侯漢廷分析，接下來綠營就會提出大法官釋憲，他也向在野陣營獻策宣傳戰要點，包括：積極說明大法官親綠立場、暫時處分沒有正當性。侯漢廷強調，過去大法官曾做出《戶籍法》修法的暫時處分，是因為換領身分證要按捺指紋，影響廣大民眾，晚一天都不行。不過，國會改革重點在總統赴立院國情報告等，並不影響大眾。因此，他認為藍白陣營在這方面的宣傳一定要多下功夫。