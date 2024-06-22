中國新規台獨可判死刑　吳崢：把台灣香港化戰略、用司法打擊人民

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針對中國該項新措施，吳崢上午出席赴基隆宣講「反濫權、護民主」，受訪時直言，這是中國在推動把台灣香港化戰略的一部分，並回憶2020年中方在推港版《國安法》時，就創下非常驚人的「長臂管轄權」（long-arm jurisdiction）。
吳崢進一步指出，該法規範內容指稱，無論是否為香港人，人有無在香港，只要中國共產黨認定有「分裂香港」的嫌疑，要顛覆中方政權統治，就會用《國安法》入罪，現在中國要對台灣做一模一樣的事。
吳崢提到，不論人有沒有在中國境內，都要受到其法律約束，只要中共認定有推動台獨，把台灣從中國分裂出去的嫌疑，就有可能成為《刑法》入罪的對象，形同是將中國內部《刑法》武器化，推動統戰、法律戰的一環，需慎重看待，「我們應一致譴責中國破壞《國際法》，把法律變成政治打擊工具的行為」。
吳崢強調，此舉當然是對台施壓，中國嘴巴上要去打擊台獨，從最早的說要制裁台獨份子，最近升級成要懲戒，現已進化成要用司法起訴台獨份子，對台打壓力道一直增強中。
吳崢說，台獨定義模糊，解釋權是操縱在中國手上，如總統賴清德就曾在就職演說中指出，中華民國和中華人民共和國互不隸屬，此言論在中共的定義中，也變成台獨，因此只要是主張中華民國是獨立國家，就可能被中國認定是台獨，完全是肆意要用政治擴張的解釋，用司法來打擊人民。